The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Experte erklärt, warum der neue Trailer so genial ist

Die vier Stationen des neuen Trailers

Erst letzte Woche veröffentlichte Nintendo den finalen Trailer zu, bis zum Release des Spielsherrscht also Funkstille.Als Ausgleich ist das letzte Werbevideo aber auch fast vier Minuten lang und prall gefüllt mit Gameplay, Story und Details zu dem neuen-alten Hyrule, das Fans im Breath of the Wild-Nachfolger erwartet. Einhat sich nun die Mühe gemacht, die vier Minuten zu analysieren und verrät, wieso Nintendo hier ganze Arbeit geleistet hat.ist ein professioneller Editor für Videospieltrailer, der schon für zahlreiche namhafte Titel wieoderdie Werbevideos erstellt hat. Auf seinem Blog hat er sich nun mit dem neuesten Trailer von Zelda: Tears of the Kingdom auseinandergesetzt. Vor allem das Pacing, also dassei dabei äußerst wichtig:„Der wichtigste Aspekt für das Pacing des Trailers ist, dass er in vier deutliche Abschnitte unterteilt ist, die alle in sich geschlossene Geschichten mit eskalierender Intensität sind. Es gibt mehrere Höhepunkte mit schnellen Schnitten mit aufrüttelnder Musik und Täler, in denen die Zuschauer eine Atempause bekommen.“„Wenn der Trailer versuchen würde, ein so hohes Level der Intensität für vier Minuten aufrechtzuerhalten, wäre er anstrengend und langweilig. Wenn ihr nach einem Beispiel sucht, wie man das Pacing eines langen Trailers gestaltet, hier habt ihr es“, erklärt Lieu. Auf die einzelnen Abschnitte und die daringeht er auf seinem Blog ebenfalls ein.Dabei betont der Trailer-Experte auch, dass es keine Tricks gibt, die für alle Spiele gelten: Man müsse stets denbeachten. Der langsame Beginn des neuen Trailers von Zelda: Tears of the Kingdom funktioniert beispielsweise nur, weil das Spiel wahnsinnig bekannt ist, Fans bereits zuvor Trailer bekommen haben und wissen, was sie ungefähr erwartet.Wie bereits erwähnt, unterteilt Lieu den Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom in: Der Anfang, der Held, die Bedrohung und der finale Kampf samt Auflösung. Alle Stationen erzählen zwar eine übergeordnete, zusammenhängende Geschichte, funktionieren aber eben auch in sich geschlossen, unterfüttert durch Kameraführung und Musikauswahl.Lieu schließt mit den Worten: „Die Verbindungen des Trailers sind stark genug, um ihn zusammenzuhalten, aber lose genug, um nur eine grobe Skizze des Gesamtbildes zu zeigen. Das Einzige, was wir wissen: Ganondorf ist zurück, und Link und Zelda müssen ihn besiegen.“ Falls euch das allerdings nicht reichen sollte, empfehlen wir einen Blick in