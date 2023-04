The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Skurrile Fan-Theorie über die "wahre Identität" des Bösewichts

Zelda: Tears of the Kingdom – Die rätselhafte Rolle von Ganondorf

Spekulationen und Skepsis

Während wir uns mit großen Schritten dem Release vonam 12. Mai nähern, überschlagen sich Fans mit den wildesten Theorien.Vor allem eine sorgt in diversen sozialen Medien aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit. Doch seid gewarnt: Sollten sich die Spekulationen der Fans als wahr herausstellen, beinhalten die folgenden Absätzezu Zelda: Tears of the Kingdom. Wollt ihr mögliche Story-Überraschungen also vermeiden, hört an dieser Stelle lieber auf zu lesen.Nachdem der finale Trailer von Zelda: Tears of the Kingdom nämlich endlich die Rückkehr von Ganondorf bestätigt hat, sorgt das Design des Serien-Antagonisten für hitzige Diskussionen. Viele Fans glauben, dassin Tears of the Kingdom möglicherweise gar nicht der Bösewicht ist, zumindest nicht direkt.In dem, das wir auskennen, ist ein Recke zu sehen, der sich 10.000 Jahre vor den Ereignissen des Spiels der Verheerung Ganon in den Weg stellt. Der sieht dem im letzten Trailer gezeigten Ganondorf allerdings ziemlich ähnlich, weshalb viele Fans nun spekulieren, dass der damalige Recke gar nicht Link, sondern ein gutgesinnter Ganondorf sein könnte.Die Theorie hängt mit dem ausbekannten(Demise im Original) zusammen: Wenn es sich bei der Verheerung Ganons in Wirklichkeit um den Todbringer handelt und dieser in der Gegenwart von Tears of the Kingdom vom vor 10.000 Jahren existierenden Ganondorf Besitz ergriffen hat, dann könnte der Ganondorf aus dem jüngsten Trailer nur aufgrund des Todbringers ein Bösewicht und ursprünglichsein.Ein weiterer Beweis für die Theorie soll der Umstand sein, dass Ganondorf in der Geschichte der Zelda-Reihe immer und immer wieder wiedergeboren wird, um gegen die Nachfahren von Link und Zelda zu kämpfen, wobei der Todbringer für diesenverantwortlich sei. Ein Kreislauf, der auch durch die sich selbst in den Schwanz beißende Schlange des Ouroboros im Tears of the Kingdom-Logo angedeutet wird.Jeder Reddit-Post, der sich mit der Theorie zu Ganondorfs möglicher Heldengeschichte befasst, bekommt allerdings auchaus der Community. Vor allem die Farben des Wandgemäldes, die als Argument für die Theorie dienen, werden gleichzeitig als Gegenargument herangezogen, seien sie doch nicht konstant genug.Denn währendbesser zu dem Recken des Wandgemäldes passt als Link, stimmen die roten Wächter nicht gerade mit denen aus Breath of the Wild überein: „Ich sehe einen Post nach dem anderen, der schreibt, dass Ganondorf der antike Held sein muss wegen des roten Haars. Das ist wortwörtlich der einzige Grund“, schreibt beispielsweise Reddit-Nutzer thepurplecubby Wenn ihr statt an einer Fan-Theorie eher an der Meinung einesinteressiert seid, solltet ihr euch hingegen dievon Derek Lieu anschauen. Der professionelle Trailer-Editor hat das kürzlich veröffentliche Werbevideo auseinandergenommen und erklärt, warumdabei ganze Arbeit geleistet hat.