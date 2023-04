The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Drei brandneue Werbespots läuten Marketing-Endspurt ein

Zelda: Tears of the Kingdom – Ein Best-Of bisheriger Trailer

Mit rasender Geschwindigkeit nähert sichseinem Releaseund entsprechend hat der Marketing-Zug noch einmal frisches Gepäck geladen.sind deshalb ab sofort auf YouTube zu finden, und zwar auf dem kleinen, eher unscheinbaren Nintendo-Kanal von Southeast Asia. Bisher ungesehenes Material haben die jeweils dreißig Sekunden langen Trailer zwar nicht zu bieten, doch wer bekannte Szenen noch einmal neu abgemischt sehen möchte, sollte einenmachen.Der erste Werbespot zu Zelda: Tears of the Kingdom stellt zunächst noch einmal die Himmelsinseln undin den Vordergrund: Schwebende Wasserblasen, ein Jetpack und ein Laser-Gitter, durch das sich Link wie ein gekonnter Geheimagent stürzt, präsentieren, welche Neuerungen euch im Sequel so erwarten.Werbespot Nummer Zwei legt einen größeren Fokus auf die Geschichte und das düstere Schicksal, das Hyrule durch dieerwartet. Glücklicherweise ist Link im Kampf gegen das Verderben aber nicht allein: Die verschiedenen Begleiter und Unterstützer des Recker stehen als Hoffnungsschimmer ebenfalls im Rampenlicht.Im dritten Werbespot setzt man hingegen ganz dieHyrules in Szene: Goldgelb blühende Bäume, frischgrüne Wiesen und skurrile Steinstrukturen warten darauf, von Link erkundet zu werden, während er nach der verschwundenen Prinzessin Zelda sucht. Die hat im finalen Video auch einen kurzen Auftritt und ruft nach dem blonden Schwertschwinger.Zusammen agieren die drei Werbespots zu Zelda: Tears of the Kingdom ähnlichselbst: Unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte, die zusammen das volle Potenzial des Spiels vorstellen sollen, das wie beim Vorgänger aus Erkundung, Innovation und Story zu bestehen scheint. Falls die oben erwähnten Trailer nicht reichen sollten, um euch bis zum Release zu beschäftigen, dann tut es vielleicht diese