The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Angeblich bereits erste Exemplare im Umlauf - das steckt dahinter

Zelda: Tears of the Kingdom – Mehr als nur Fake oder Vorbestellung?





Yeah, confirmed, its around there pic.twitter.com/ppNUqQYCL0



— Ianian Skywalker (@Pikaces) April 22, 2023

Noch knapp drei Wochen müssen sich Spieler bis zum Release vongedulden, falls sie nicht das Glück haben, schon vorher an ein Exemplar zu kommen.Schließlich ist es längst nicht mehr ungewöhnlich, dass Spiele schonverkauft werden oder sich ein ungeduldiger Mitarbeiter nicht zurückhalten kann. Auf Twitter kursiert nun ein Bild, das angeblich zeigen soll, dass auch bei Zelda: Tears of the Kingdom jemand schon deutlich früher zum Zuge kommt.Twitter-Nutzer Nido17 veröffentlichte ein Foto, auf dem eine eingeschaltete Nintendo Switch im Hauptmenü zu sehen ist. Nebenundprangt dort auch das Symbol von Zelda: Tears of the Kingdom als, dass ein Spieler den Titel bereits auf seiner Konsole hat.Nido17 betont, dass das Bild nicht von ihm stammt. Er habe das Foto lediglich im Internet gefunden und wollte damit andere Fans davor warnen, sich in nächster Zeit vor eventuellenin Acht zu nehmen. Eine Quelle nennt er aber nicht und in den Kommentaren stößt man neben dankbarer Worte auch auf eine Menge Skepsis.Das Spielsymbol im Hauptmenü ist nämlich noch kein Beweis: Es könnte sich schlicht um einehandeln, die trotz des Icons noch keinen Zugriff auf das tatsächliche Spiel erlaubt. Ein anderer Nutzer hingegen zeigt mit einem Foto, auf dem eine Switch nicht nur Zelda: Tears of the Kingdom sondern auch das PlayStation-exklusiveversammelt, wie leicht man solche Bilderkann.Aktuell scheint es also, dass sich noch keine Exemplare von Zelda: Tears of the Kingdom im Umlauf befinden und diedamit noch relativ gering ist. Das kann sich in den nächsten drei Wochen bis zum Release aber natürlich ändern: Schon in der Vergangenheit habenimmer wiedergeteilt, die zuletzt schwerwiegende Konsequenzen hatten.