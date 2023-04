The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Gute Nachrichten für Sammelfans: Die Koroksamen sind zurück

Zelda: Tears of the Kingdom – Für einen Haufen goldener Exkremente

Die große offene Welt vonhat bei vielen Spielern dafür gesorgt, dass sie hunderte Stunden in Hyrule verbracht haben undscheint ähnliche Wege einzuschlagen.Damit Link auch wirklich alle Ecken des Königreichs erkundet, ist das Spiel nicht nur mit Nebenaufgaben und Schreinen gepflastert, sondern auch mit den überall versteckten, die bei erfolgreicher Rätsellösung einen Samen an den Recken verschenken. Wer denim Vorgänger genossen hat, kommt nun offenbar auch in Zelda: Tears of the Kingdom auf seine Kosten.Das geht zumindest aus einem aktuellen Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer hervor, wie ein aufmerksamer Reddit-Nutzer entdeckt hat. Dort schwebt Link auf einem selbst gebauten Hoverboard über einen Fluss, während im Hintergrund eine Mini-Insel mit einemzu sehen ist – eindeutig ein Rätsel, bei dessen Lösung durch das Vervollständigen des Kreises ein Korok auftaucht.Ob es wie in Breath of the Wild wiederzu finden gibt und erneut 441 davon benötigt werden, um das Inventar zu komplettieren, bleibt abzuwarten. Sammelfans dürfen sich aber offenbar auffreuen, wie der Reddit-Nutzer cheat-master30 kommentiert: An der im Trailer zu sehenden Stelle soll sich im Vorgänger ein Iwarok befunden haben.Wer auch in Zelda: Tears of the Kingdom nach denstrebt, bekommt also offenbar wieder alle Hände voll zu tun. Neben neuen Rätseln wartet das Sequel aber natürlich auch mit neuen Mechaniken auf, die man zuletztvorstellte. Gestern läutete man außerdem den Marketing-Endspurt mitein.