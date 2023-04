The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo-Blockbuster bekommt Glücksspiel verpasst

Zelda: Tears of the Kingdom – Werkzeuge statt Spielfiguren

Nur noch rund zwei Wochen müssen sich Fans bis zum Release vongedulden und einige Outlets durften bereits vorab nach Hyrule reisen.Geteilte Ersteindrücke umfassen dabei natürlich die neuen Spielereien, berichten von komplexer Steuerung und beruhigen die Techniksorgen. Eine bereits in vergangenen Trailern zu sehende Maschinerie tauchte aber ebenfalls auf und die bringt tatsächlich einin die Welt von Zelda: Tears of the Kingdom.Wie die Kollegen von IGN berichten, gehört die gigantische Kurbel, die Link im letzten Trailer (siehe eingebettetes Video ab 1:34) mit aller Kraft schiebt, zu einer. Die vor allem in Japan beliebten Automaten enthalten Plastikkapseln mit kleinen Figuren, häufig aus bekannten Anime-Serien, von denen sie einegegen einen kleinen Geldbetrag ausspucken.Auch in Videospielen sind Gacha-Elemente bereits zu finden, beispielsweise bei. In dem kostenlosen Rollenspiel könnt ihr mit einer Ingame-Währung, die sich auch gegen echtes Gelderwerben lässt, zufällige Charaktere freischalten. Wer nun befürchtet, dass Nintendo einin Zelda: Tears of the Kingdom einführt, darf aber aufatmen.Zwar funktioniert die Gachapon-Maschine in Hyrule ebenfalls mit zufälligen Belohnungen, lässt sich aberin Schwung bringen: Der Nachfolger zu Breath of the Wild bekommt also nicht plötzlich Mikrotransaktionen verpasst. Stattdessen bedient ihr den Automaten mit sogenannten, um nützliche Zonai-Gerätschaften zu erhalten, mit denen ihr dann unter anderem die gezeigten Fahr- und Flugzeuge basteln könnt.Wie unter anderem diemit Producer Eiji Aonuma gezeigt hat, lassen sich diese Zonai-Werkzeuge aber auch in freier Wildbahn finden. Ihr müsst also nicht stundenlang die Kurbel drehen und hoffen, dass ihr den gewünschten Gegenstand bekommt – wer sucht, der findet. Ein Motto, das übrigens auch für diegilt,