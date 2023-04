The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Großer Story-Recap zum Vorgänger Breath of the Wild

Morgens halb 10 in Hyrule

Auch wenn das blaue Blubberwasser wirklich gemütlich aussieht, heißt es für Link raus aus den Federn und Hyrule retten. Quelle: Nintendo

Story-Zeit am Lagerfeuer: Impas Geschichte

Die weise Impa kennt sich aus, wenn es um die Geschichte des Königreichs geht und hilft Link bei seiner Mission auf die Sprünge. Quelle: Nintendo

Die vier Titanen können nur von vier auserwählten Recken geführt werden, weshalb Link sich auf die Suche nach geeigneten Gefährten machen muss. Quelle: Nintendo

Von einem der auszog, Titanen zu finden

Die Titanen befinden sich zunächst noch unter Ganons Kontrolle und weigern sich, so ohne Weiteres gezähmt zu werden. Quelle: Nintendo

Eine uralte Waffe: Das Master-Schwert im Krog-Wald

Operation Schloss Hyrule: Das fulminante Finale

Die Verheerung Ganon macht sich schon zu Beginn des Spiels bemerkbar, wartet aber geduldig auf euer Eindringen in Schloss Hyrule. Quelle: Nintendo

Sechs Jahre nach dem Vorgänger steht endlichvor der Tür und will da weitermachen, woseinerzeit aufgehört hat.Doch sechs Jahre sind eine lange Zeit. Lange genug, um die Geschichte rund um Links Kampf gegen die Verheerung Ganon aus den Augen zu verlieren und dem Gedächtnis gelöscht zu haben. Um euch auf den Release von Zelda: Tears of the Kingdom vorzubereiten, haben wir diegewälzt und verraten, was genau sich in Breath of the Wild eigentlich abgespielt hat.Seinen Anfang nimmt die Geschichte des Vorgängers von Zelda: Tears of the Kingdom im: 100 Jahre nach der brachialen Schlacht gegen Ganon erwacht Link durch Prinzessin Zeldas Stimme aus seinem tiefen Schlummer mit geheilten Wunden, dafür aber ohne Erinnerungen. Auf dem Weg nach draußen schnappt er sich den Shiekah-Stein und macht sich auf den Weg zurDort angekommen trifft er zunächst auf einen alten Mann, der sich später als Geist desund Vater von Zelda vorstellt. Er zeigt Link nicht nur die wichtigsten Werkzeuge, um im verwilderten Königreich zu überleben, sondern rät ihm auch, sich nachzu begeben, um dort von der Shiekah-Weisen Impa Antworten auf seine Fragen zu bekommen.Nach seinem Abenteuer auf dem Vergessenen Plateau und einem Gewaltmarsch über die Berge und durch die Täler Hyrules erreicht Link das malerische Dörfchen und macht es sich ingemütlich. Es folgt eine Geschichte, die 10.000 Jahre vor den Ereignissen des Spiels beginnt, als der Verheerung Ganons erstmals Einhalt geboten werden konnte.Wegweisend bei dem Schlachterfolg waren neu konstruierte Maschinen:und unzählige Wächter. Doch der Frieden währt nicht ewig: 100 Jahre vor Breath of the Wild bereitet sich das Königreich Hyrule aufgrund einer unheilvollen Prophezeiung auf dievor und entdeckt dabei in Untergrundruinen die verschollen geglaubten Maschinen.Gesteuert von den(Urbosa von den Gerudo, Daruk von den Goronen, Mipha von den Zora und Revali von den Orni) ziehen die Titanen zusammen mit demund Prinzessin Zelda erneut gegen Ganon in die Schlacht. Bedauerlicherweise gelingt es dem Bösewicht, die Kontrolle über die Kriegsmaschinen zu übernehmen und die Armee Hyrules immer weiter zurückzudrängen.Während Zelda den schwer verwundeten Link in den Schrein des Lebens bugsiert, erwachen diein ihr, mit denen es ihr gelingt, Ganon im Königsschloss zu versiegeln. Weil die Verheerung erneut auf dem Vormarsch ist, gilt es nun, die Titanen ausfindig zu machen, Ganons Klauen zu entreißen und mit den Nachfahren der Recken zu bestücken.Mit aufgefrischten Erinnerungen bricht Link aus dem Dorf Kakariko auf und macht sich auf die Suche nach den vier Titanen sowie nach dem. Im Institut für Antikenforschung erhält er von Purah das Fotomodul, mit dem eran seine Zeit mit Zelda und das Leben vor der Schlacht aufspüren kann, die überall in Hyrule verstreut auf ihn warten.Hier kommt die offene Welt von Zelda: Breath of the Wild zum Tragen: Denn ob undLink den vier zentralen Dörfern mit ihren unterschiedlichen Stämmen einen Besuch abstattet, die Titanen zurückgewinnt und die Erinnerungen an Zelda sammelt, hängt dabei natürlich ganz von euch ab.Entschließt ihr euch, den stummen Ritter in alle Ecken Hyrules zu führen, lernt er nicht nur diekennen (Sidon von den Zora, Yunobo von den Goronen, Teba von den Orni und Riju von den Gerudo), sondern rettet auch die Seelen von Urbosa, Daruk, Revali und Mipha. Der ein oder andere Zwischenfall, wie die Schleichmission imund die Auseinandersetzung mit Ninja-Meister Koga, gehören natürlich zu Links Mission dazu.Weil die Titanen nicht ausreichen, um sich gegen Ganon zu behaupten, soll Link auch daswiederbeschaffen. Die uralte Waffe, die vor 10.000 Jahren von einem unbekannten Recken und vor 100 Jahren bereits von Link geführt wurde, schlummert gegenwärtig im mysteriösen, bewacht vom weisen Deku- Baum.Wann und ob Link sich dieser Aufgabe stellt, ist genau wie die Reihenfolge der Titanen und Erinnerungen euch überlassen. Doch der stumme Held Hyrules muss der Bürde des Schwertes gewachsen sein: Wenn eureist, verliert Link beim Herausziehen der Waffe aus dem Boden das Bewusstsein und wird vombeschwichtigt.Mit der Macht des Master-Schwertes und der Unterstützung der vier Titanen, die von den Nachfolgern der verstorbenen Recken gesteuert werden, begibt sich Link in die, um die Verheerung Ganon zu konfrontieren. Durch die Schwächung der Titanen gelingt es Link zunächst, das manifestierte Böse niederzustrecken und damit auch Prinzessin Zelda zu befreien.Die Nachfahrin der Göttin Hylias muss Link nun unter die Arme greifen, denn noch gibt sich Ganon nicht geschlagen. Zelda überreicht dem Recken den, mit dessen Hilfe er die mutierte Dämonenbestie in die Knie zwingen kann, woraufhin die Prinzessin sie versiegelt. Habt ihr alle 13 Erinnerungen gesammelt, bekommt ihr an dieser Stelle noch einespendiert, in der Zelda vom Verlust ihrer Kräfte berichtet und beschließt, Hyrule zusammen mit Link wiederaufzubauen.Während die Geschichtsstunde zu Breath of the Wild damit ihr Ende nimmt, geht es bereits in gut zwei Wochen in Zelda: Tears of the Kingdom weiter. Schon jetzt stehtfest, dass nicht nur Link und Zelda wieder mit von der Partie sind, sondern dass auchseine Finger im Spiel haben wird. Zu dem Bösewicht gibt es übrigens eine mehr als