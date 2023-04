The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Das verraten bisherige Technik-Analysen zu Framerate und Auflösung

Zelda: Tears of the Kingdom – Nicht besser, aber vor allem auch nicht schlechter

Während der Release vonimmer näher rückt, sind viele Fans skeptisch, ob die Nintendo Switch das Spiel bewältigen kann.Schon beim Vorgänger stieß Nintendos Handheld-Hybrid mitunter an seine technischen Grenzen: Spieler berichteten trotz einer Framerate von 30 FPS ab und an von, im Krog-Wald nahe des Deku-Baums sogar im einstelligen Bereich. Entsprechend stark ist die Skepsis bei Zelda: Tears of the Kingdom, zu dem es nun erstegibt.Die Kollegen von Nintendo World Report TV haben auf ihrem YouTube-Kanal ein Video zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht, in dem sie der Technik des Nintendo-Blockbusters ganz genau auf den Zahn fühlen. Ihr Ergebnis? Das Spiel läuft inund die Auflösung beträgt 1600 mal 900, also– damit landet man tatsächlich bei genau den gleichen Zahlen wie der Vorgänger.Währendim Handheld-Modus mit 720p auskommen musste, hat Nintendo World Report TV noch keine entsprechenden Informationen zu Zelda: Tears of the Kingdom. Ebenfalls interessant: Die Auflösung war bei Breath of the Wild in beiden Fällen, hat die erwähnten Zahlen aber nur extrem selten beeinflusst. In Tears of the Kingdom konnte man beim Anspiel-Event keine dynamische Auflösung feststellen, dies sei aber kein definitiver Hinweis, wenn man an den Vorgänger zurückdenke.Die Bildrate sei hingegengewesen und nur in besonders technikhungrigen Momenten soll es vereinzelte Einbrüche gegeben haben. Ähnliche Aussagen trafen auch die Kollegen von Nintendo Life in ihrer Vorschau : „Die Performance war die meiste Zeit sehr solide, aber beim Nutzen der Ultrahand gab es Momente, wo die Bildrate auffällig zurückstecken musste“, heißt es dort.Wie gut Zelda: Tears of the Kingdom wirklich läuft, erfahren wir dann spätestens, wenn das Spiel für dieerscheint. Da Technik-Probleme bei Breath of the Wild aber ebenfalls mit nachfolgenden Patches fast vollständig ausgebügelt wurden, dürfen wir beim Nachfolger vermutlich auf eine ähnliche Behandlung hoffen. Eine weitere Ähnlichkeit zum Vorgänger: Auch inwieder am Start.