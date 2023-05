The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Vorsicht Spoilergefahr: Offenbar komplettes Spiel geleakt

Zelda: Tears of the Kingdom – Mit Scheuklappen nach Hyrule

Kaum eins der großen Spiele schafft es heutzutage noch, ohne Leaks oder Datamining zu erscheinen und auchhat dieses Schicksal nun ereilt.Ganzeist Links neues Abenteuer im Internet gelandet und verbreitet sich seit einigen Stunden in Windeseile in allen sozialen Medien. Wer über den Nachfolger zunicht mehr wissen will als das, was Nintendo in den letzten Wochen und Monaten offiziell geteilt hat, sollte in nächster Zeit also besonderssurfen.Nachdem einige Nutzer zunächst kurze Clips von Zelda: Tears of the Kingdom aufteilten, haben es die Leaks mittlerweile auch in öffentlichere Foren, darunter Reddit, geschafft. Wie man im GamingLeaksAndRumours-Subreddit spezifiziert, befindet sich offenbar mindestens eine Person im Besitz der physischen Version des Spiels. Vorsicht: Im erwähntenteilen Fans natürlich ebenfalls schon zahlreiche Spoiler.„Einer oder mehr Leute hatten die physische Cartridge des Spiels. Einer von ihnen hat ein 15-sekündiges Video des Anfangsbereich geteilt, ein paar Stunden vor der Erstellung dieses Posts. Rund 20 Minuten vor diesem Post hat jemand auf Discord wie auch immer die XCI-Datei von der physischen Cartridge geteilt und das Spiel dort gestreamt. […] Über 1.000 Leute haben den Stream geschaut“, schreibt Reddit-Nutzer Jesus10101 Mittlerweile kann das Spiel augenscheinlich bereits peroder Custom-Firmware auf der Nintendo Switch gespielt werden und während einige Nutzer Zelda: Tears of the Kingdom weiter streamen und Screenshots oder Videoclips wie Sporen im Internet verteilen, ist man bei Nintendo natürlich schon voll dabei, dieso gut wie möglich zu unterbinden.Falls ihr jeglichen Spoilern und Leaks bis zum Releaseaus dem Weg gehen wollt, solltet ihr euch also am Besten von Reddit, Twitter und anderen sozialen Medien fernhalten oder zumindest entsprechende. Kein Spoiler ist hingegen, der euch auf die baldige Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom vorbereitet.