The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Umfangreicher Gameplay-Livestream kurz vor Release angekündigt

Zelda: Tears of the Kingdom – Gameplay-Live-Stream vor Launch





Get ready Legend of Zelda fans! We will be hosting a special livestream leading up to the @NintendoNYC midnight launch of the Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom.



Tune in on 5/11, starting at 6:45pm PT/9:45pm ET to watch Nintendo Treehouse: Live & more!https://t.co/jRT5Suqrjl pic.twitter.com/wrORKEonxv



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2023

Läppische vier Tage dauert es noch, bis Fans endlich in den Flieger nach Hyrule steigen und Link auf seinem neuen Abenteuer inbegleiten dürfen.Die Anspannung und Vorfreude sind hoch, das ist auch Nintendo klar. Entsprechend gewährt man einen Tag vor Release einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und veranstaltet einen letztenzum Open World-Nachfolger. Bemüht wird das bekannte Nintendo Treehouse, in dem ihr euch auf moderiertesfreuen dürft.Während man in den USA pünktlicheinen Tag vor dem Release von Zelda: Tears of the Kingdom loslegt, liegt die Uhrzeit des Livestreams durch die Zeitverschiebung hierzulande leider erst nach Mitternacht: Umfängt das eigentlich auf US-amerikanische Zuschauer ausgerichtete Event an.Sollte das Spiel digital pünktlich um Mitternacht erscheinen, kommt die Nintendo Treehouse-Veranstaltung für deutsche Spieler also zu spät, noch herrscht aber Unklarheit über die genaue. Fest steht jedoch, dass der Live-Stream ungewöhnlicherweise nicht auf YouTube abgehalten wird, sondern auf einer eigenen Website von Nintendo So oder so verspricht man Fans einen umfangreichen Live-Stream mit insgesamt, die Gameplay aus Zelda: Tears of the Kingdom zeigen und die Wartezeit bis zum finalen Release ein bisschen verkürzen sollen. Falls ihr angesichts des straffen Zeitplans schon gestresst seid, legen wir euch an dieser Stelle noch einmalundans Herz.