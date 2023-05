The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Umfangreiches Lösungsbuch zum Sequel ist ab sofort vorbestellbar

Zelda: Tears of the Kingdom – Fast 500 Seiten geballtes Hyrule-Wissen

Während wir uns mit schnellen Schritten dem Release vonnähern, könnt ihr euch schon jetzt auf die Zeit danach vorbereiten.Denn wenn der Open World-Blockbuster auch nur annähernd so umfangreich wird wie sein Vorgänger, dann erwarten euch erneut jede Menge Schreine und Krog-Samen – die Existenz von letzteren wurde. Eine Übersicht soll daszu Zelda: Tears of the Kingdom bieten, das ihr ab sofort vorbestellen könnt.Knapp 500, genauer gesagtist das Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom dick und versammelt damit alles Wissenswerte zu eurem neuen Abenteuer in Hyrule. Mit Details hält man sich aktuell noch zurück, schließlich erscheint das Spiel erst Freitag – laut Beschreibung sollen im Wälzer aber alle „Rätsel und Geheimnisse gelöst" werden.Allein 100 Seiten des Lösungsbuches gehen dabei für eine umfangreiche Karte von Hyrule drauf, damit ihr nicht jeden Stein einzeln umdrehen müsst. Entsprechend schreibt man sich natürlich ein Siegel mitauf die Fahne, zu dem sicherlich auch alle Gegner, Gegenstände und Nebenaufgaben zählen dürften.Einen guten Monat müsst ihr aber ohne den Reiseführer auskommen: Das Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom erscheint nämlich erst, kommt dann aber in zwei Ausführungen daher. Sparfüchse greifen für 24,99 Euro zur, diemit schickem Einband im Leder-Look kostet zehn Euro mehr. Falls euch ganz aktuell noch Infos fehlen: Inwerdet ihr sicherlich fündig.