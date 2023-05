The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Das müsst ihr zur Downloadgröße & Startzeit wissen

Zelda: Tears of the Kingdom – Startschuss zur Geisterstunde

Der Release vonsteht vor der Tür, doch bevor ihr wirklich nach Hyrule reisen dürft, gibt es noch die ein oder andere Sache zu klären.Wer morgen gemütlich zum örtlichen Elektronikfachmarkt schlendert, um das Spiel dort einzutüten oder von einem gewissen Versandriese ein praktisches Päckchen vorbeigebracht bekommt, muss sich um dienatürlich keine Gedanken machen. Digitale Vorbesteller starten aber am besten schon mal den Preload.Links neues Abenteuer im alten Hyrule ist laut der offiziellen Seite des Spiels glücklicherweise nur rundgroß und lässt sich daher auch mit weniger leistungsstarker Internetverbindung rasch herunterladen. Habt ihr Zelda: Tears of the Kingdom bereits digital vorbestellt, könnt ihr den Download-Button außerdem bereits betätigen und dann pünktlich zur Startzeit loslegen.Für die lohnt es sich, durchaus wachzubleiben:, also nur eine Minute nach Mitternacht, könnt ihr erneut in die Rolle des stummen Schwertkämpfers schlüpfen, wie uns eine PR-Repräsentantin von Nintendo auf Nachfrage bestätigte. Selbst diejenigen, die am Freitag regulär arbeiten müssten, dürften so sicherlich ein paar Minuten Hyrule-Luft schnuppern dürfen.Damit ihr pünktlich zum Startschuss loslegen könnt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr für den seit dem 5. Mai verfügbaren Preload genug Platz auf eurerhabt. Ansonsten empfehlen wir euch als Vorbereitung noch einmalsowie