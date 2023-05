The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: So findet ihr das Master-Schwert schon früh im Spiel

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Das ikonische Master-Schwert und seine sagenumwobene Geschichte

Seid ihr stark genug, das Master-Schwert an euch zu reißen?

So spürt ihr den Lichtdrachen am Himmel von Hyrule auf

Drachenzähmen leicht gemacht

Das Master-Schwert in TotK: Unzerstörbar, aber nicht unerschöpflich

Seit wenigen Tagen könnt ihr euch mitin Links neuestes Abenteuer stürzen. Und wie schon im Vorgänger,, spielt das ikonischeals eine der mächtigsten Waffen im Spiel erneut eine tragende Rolle. Wir verraten euch, wie ihr es schon früh euer Eigen nennen könnt.Klar, an dem heiligen und von den Göttern geschmiedeten Bannschwert kommt ihr wahrscheinlich ohnehin nur schwer vorbei. Immerhin werdet ihr im Verlauf des Spiels sogar gezielt auf seine Existenz hingewiesen. Doch mit etwas Zielstrebigkeit bei der Suche und unseren Hinweisen müsst ihr gar nicht erst darauf warten.Nintendos neuestes Open World-Abenteuer, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und auch sein Vorgänger, Breath of the Wild, sind natürlich bei Weitem nicht einzigen beiden Titel der Reihe, in denen Link in den Genuss des legendären Master-Schwerts kommt. Viel mehr reicht seine sagenumwobene Geschichte bis in das Jahr 1992 undzurück. Vorsicht: Im Folgenden erwarten euch womöglich, auf die wir euch an dieser Stelle deutlich hinweisen wollen.In Tears of the Kingdom ist die mächtige Waffe zunächst noch beschädigt und beginnt, zu zerfallen. Es liegt also an uns, sie zu reparieren und somit zu alter Stärke zurückzuführen. Ursprünglich wurde sie von der Götting Hylia selbst als Schwert der Götter erdacht, ehe es später von Link und Fi in Skyward Sword neu geschmiedet wurde.Seitdem dient es Link als bevorzugte Wahl im Kampf gegen das große Übel, welches Hyrule und seine Bewohner heimsucht. Doch dem Master-Schwert wird nachgesagt, dass es sich seinen Besitzer aussucht und nur die mutigsten, weisesten und stärksten Schwertkämpfer sind in der Lage, solch eine kostbare Klinge zu schwingen. Ob auch ihr in den Kreis der Auserwählten fallt, verraten wir euch im Folgenden.Um das Master-Schwert in euren Besitz zu bringen, benötigt ihr natürlich einen entsprechenden Spielfortschritt. Anders als im ersten Teil, in dem ihr eine bestimmte Anzahl an Herzen brauchtet, ist dieses Mal Links Ausdauerwert entscheidend.So kommt es, dass ihr zunächst einen zweiten Ausdauerring benötigt, um das Master-Schwert in Tears of the Kingdom problemlos zu ergattern. Genau genommen heißt das, dass ihr die Ausdauer eures Helden zumindest fünf Mal upgraden müsst. Um dies zu bewerkstelligen, ist der Abschluss von mindestens 20 Schreinen nötig. Bedenkt dabei, dass euch die Ausdauer, die ihr von gekochten Mahlzeiten erhaltet, nicht dabei hilft.Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt und bereits ein paar starke Ausrüstungsgegenstände zusammengesammelt, geht es ans Eingemachte: Ihr müsst den Lichtdrachen aufspüren, der seine Kreise durch Hyrules Himmel zieht und in dessen Kopf das legendäre Master-Schwert steckt, um es anschließend mit aller Kraft aus diesem herausziehen.Während es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gleich mehrere Drachen zu bestaunen gibt, spielt der weiß-gelbe Lichtdrache also eine ganz besondere Rolle in Links neuestem Versuch, die Welt vom Bösen zu befreien. Um ihn aufzuspüren, habt ihr gleich zwei verschiedene Möglichkeiten:Ihr wagt euch in die Verlorenen Wälder, in den Wald der Krogs und helft dem Deku-Baum dabei, Phantom Ganon zu besiegen. Seid ihr dabei siegreich, so bekommt ihr Zugang zur entsprechenden Hauptquest, die euch auf direktem Wege zum sagenumwobenen Schwert führt. Wählt ihr sie in eurem Log aus, seht ihr stets, wo sich der Lichtdrache gerade befindet.Der zweite Weg klingt im Vergleich dazu wie ein Spaziergang: Ihr könnt dem Lichtdrachen ganz einfach beim Herumstreifen auf der Karte finden. Dabei ist es gar nicht erforderlich, die entsprechende Quest angenommen zu haben. Glücklicherweise bewegt sich der Lichtdrache immer an der Oberfläche, so dass ihr nicht einmal auf die Himmelsinseln fliegen oder in die Tiefen herabsteigen müsst, um ihn ausfindig zu machen. Vom Boden aus solltet ihr ihn also garantiert entdecken können.Völlig gleich, ob ihr den Wald der Krogs zunächst geheilt und den Deku-Baum von Phantom Ganon befreit habt, oder ihr euch aus der Laune heraus dazu entscheidet, dem Lichtdrachen und seinem Schädel einfach so einen Besuch abzustatten, wollen wir euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben.Solltet ihr den Weg über die Hauptquest wählen, so sei euch gesagt, dass es einiges an Geschick erfordert, Phantom Ganon und auch die fiesen Schattenhände, die euch zuvor attackieren, aus dem Weg zu räumen. Dabei behelft ihr euch idealerweise mit ein paar Bombenpfeilen, um euch aus sicherer Entfernung den Weg zu ebnen. Phantom Ganon stellt ihr euch anschließend im Nahkampf, wobei ihr seinen machtvollen Attacken im entscheidenden Moment ausweichen und mit Kontern zurückschlagen müsst, um die Oberhand zu behalten.Mit eurem Sieg löst sich der düstere Miasma-Nebel in Luft auf und dem Wald der Krogs wird neue Leben eingehaucht. Sprecht ihr nachfolgend mit dem Deku-Baum, bekommt ihr stets angezeigt, wo sich der Lichtdrache und damit auch das Master-Schwert gerade auf der Karte von Tears of the Kingdom befindet.Aber auch, wenn ihr ihm einfach so auf eurer Reise begegnen solltet, dürfte es euch weiterhelfen, schon einmal zu wissen, wie ihr auf seinen schuppigen Rücken gelangt. Dafür nutzt ihr zunächst die Schnellreise, um auf einen nahegelegenen Turm zu gelangen. Schwingt euch hier ganz einfach in die Lüfte und nutzt euren Gleiter, um auf dem Kopf des Drachen zu landen. Nun könnt ihr das Master-Schwert problemlos herausziehen – vorausgesetzt, ihr verfügt über die bereits angesprochene, benötigte Ausdauer.Das Master-Schwert kann, ähnlich wie schon in Breath of the Wild, nicht zerbrechen, was es schon einmal zu einem besonders treuen Begleiter auf Links Mission macht. Allerdings ist die Energie, mit der ihr es schwingen könnt, auch nicht unerschöpflich. Nach längerem Einsatz bekommt ihr einen Warnhinweis, dass sich die Kraft des Master-Schwerts ihrem Ende neigt und ihr warten müsst, ehe es sich wieder aufgeladen hat.Der Prozess dauert rund zehn Minuten, anschließend könnt ihr es wieder nutzen. Apropos: Wie alle anderen Waffen lässt es sich sogar mit verschiedenen Materialen fusionieren, um es weiter zu verbessern.