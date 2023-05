The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Parasegel finden und Türme freischalten: So geht's

Zelda: Tears of the Kingdom – Runter von den Himmelsinseln

Purah und der Spähposten

Wolkig mit Aussicht auf Parasegel

Genau wie einst inist das Parasegel auch inein treuer Gefährte, der euch sanft durch die Lüfte segeln lässt.Doch während ihr das Flugtuch im sechs Jahre alten Vorgänger direkt nach Abschluss des Tutorial-Gebiet ausgehändigt bekamt, müsst ihr in Zelda: Tears of the Kingdom noch ein bisschen mehr dafür tun. Wir verraten euch, wie ihr dasso schnell wie möglich selbst in den Händen haltet und dabei gleich noch dieTrotzdem müsst ihr auch in Zelda: Tears of the Kingdom zunächst den Anfangsbereich hinter euch bringen, bevor ihr das Parasegel nutzen könnt. Nach der Ankunft auf derfolgt ihr also zunächst der Hauptmission, sprecht mit Rauru, absolviert die dort verorteten Schreine und holt euch die vier neuen Fähigkeiten Ultra-Hand, Synthese, Deckensprung und Zeitumkehr.Sobald ihr voll ausgestattet seid und erneut imvorbeigeschaut habt, geht es kopfüber durch die Wolken und hinab nach Hyrule. Nach einem langen Fall landet ihr unmittelbar beim Djiosinih-Schrein und dem direkt danebengelegenen Abgrund der Ebene von Hyrule. Von dort folgt ihr weiter der Hauptmission „Auf nach Hyrule!“ und begebt euch zum Spähposten.Dort wartet bereitsauf euch: Die Shieka-Wissenschaftlerin kennt ihr vermutlich schon aus Breath of the Wild, auch wenn sie sich seitdem optisch ein bisschen verändert hat. Über eure plötzliche Ankunft schockiert, gibt euch Purah weitere Anweisungen und schickt euch zunächst in Richtung von Schloss Hyrule, wo ihr Holm aufsuchen sollt.Gesagt, getan: Nach wenigen Metern auf den Burgmauern trefft ihr auf den Anführer der Monsterwehr, mit dem ihr kurzerhand zusammen eine auftauchende und wieder verschwindende Zelda beobachtet, und der euch schließlich zurück zu Purah schickt, um von dem seltsamen Schauspiel zu berichten. Bevor ihr der Sache auf den Grund geht, hat die Wissenschaftlerin allerdings einen Einfall, um euch diemassiv zu erleichtern.Der großeim Spähposten ist nämlich nicht nur zur Schau dort platziert: Nach einem weiteren kurzen Austausch mit Purah könnt ihr mit eurem Pad den Schalter unten im Turm aktivieren, woraufhin sich das darunter liegende Luftkissen aufbläht und euch weit nach oben in die Lüfte katapultiert. Weil so ein Flug ziemlich gefährlich ist, schenkt sie euch vorher noch das Parasegel, mit dem ihr sanft zum Boden zurückschweben könnt.Damit habt ihr nun nicht nur das, sondern auch die Kartografietürme, die überall in Hyrule darauf warten, von euch entdeckt zu werden und Schritt für Schritt die Karte Hyrules aufdecken. Sprecht anschließend ein weiteres Mal mit Purah, um die Mission abzuschließen, dann könnt ihr das veränderte Königreich endlich voll und ganz auskosten. Ob sich die Erkundung Hyrules lohnt, verraten wir euch in