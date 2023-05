The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Entwickler haben bereits jetzt Pläne für einen Nachfolger

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Game Director schmiedet bereits Pläne für den Nachfolger

Gerade erst ist mitLinks nächstes großes Open World-Abenteuer erschienen, da ist bereits von einemder Reihe die Rede. Und Game Director Hidemaro Fujibayashi hat allem Anschein nach schon jetzt große Pläne.Anstatt sich auf dem Erfolg des-Nachfolgers auszuruhen, verriet er in einem Interview, dass er schon jetzt an einerdes Erfolgs-Franchise arbeiten würde.Im Zuge eines Interviews, welches die New York Times mit dem Produzenten Eiji Aonuma und Fujibayashi hinsichtlich des Tears of the Kingdom-Releases führen durfte, enthüllte letzterer die spannende Information. So habe er bereits „Pläne für das nächste Zelda-Spiel“ in petto – etwas, worüber selbst Aonuma bis zum Zeitpunkt des Interviews nicht Bescheid wusste.Doch die Herangehensweise seines Kollegen dürfte den Produzenten wenig überraschen, immerhin begann man mit der Entwicklung von Tears of the Kingdom ebenfalls kurz nachdem man Breath of the Wild im Jahre 2017 an den Start schickte. Demzufolge und anhand der jüngsten Erfolge des zweiten Teils gemessen war es also nur eine Frage der Zeit, ehe man sich über weitere Serienableger Gedanken machen würde.Auch eine weitere Aussage der Entwickler macht Hoffnung auf frisches Futter für die Fans. So sprach man über Oberbösewicht Ganondorf, der bereits in früheren Teilen wie beispielsweise The Legend of Zelda: Twilight Princess sein Unwesen trieb. Jener würde reichlich Spielraum für zusätzliche Nuancen bieten. Gerade seinen Charakter könne man mit zukünftigen Titeln noch etwas ausbauen.„Es ist sehr gut möglich, dass wir im weiteren Verlauf der Serie eine weitere Entwicklung des Charakters und Veränderungen seiner Persönlichkeit sehen werden. Ganondorf ist eine Zutat, die wir zur Ergänzung des Gameplays verwenden“, erklären die Entwickler im Interview. Und während man so über die Fortsetzung zu Tears of the Kingdom fantasiert, sei man auf Seiten der– vorausgesetzt, die Fans wünschen sich einen solchen ebenso sehr.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen