The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Tony Hawk wäre stolz: Spieler benutzen Hyrule als Skatepark

Zelda: Tears of the Kingdom – Ein Mann, ein Brett, ein Traum





you can attach a mine cart to a shield and grind rails like its tony hawks pro skater pic.twitter.com/DwuiQy0nQz



— Jake Dekker (@jacobdekk) May 14, 2023

Das Remake vonist schon wieder drei Jahre her, aber glücklicherweise kann das frisch erschieneneSkateboard-Fans begeistern.Dank der schier unendlichen Möglichkeiten mit den neuen Fähigkeiten Links haben Spieler das veränderteschon kurz nach Release in einenverwandelt und düsen auf selbstgebauten Brettern durch die Gegend. Dass es nun eine Menge Schienen gibt, die sich perfekt zum Grinden eignen, dürfte einer der Gründe dafür sein.Schon auf der ersten Himmelsinsel von Zelda: Tears of the Kingdom finden sich Indizien, dass einst der legendäredurch Hyrule gedüst ist. Wie sonst ließen sich die Schienen erklären, die die schwebenden Stücke Land miteinander verbinden? Spaß beiseite, die sind natürlich eigentlich fürgedacht. Aber mit ein bisschen Fantasie könnt ihr sie auch zum Skaten benutzen.Wie das in der Praxis aussieht, zeigt unter anderem Twitter-Nutzer jacobdekk: Mithilfe derhat er kurzerhand ein Schild mit einer Lore verschmolzen und sich so ein Miniskateboard gebaut. Der Schildsprung, den ihr vermutlich schon aus Breath of the Wild kennen dürftet, befördert ihn mit Schwung auf die Schienen und macht Links Abgang eine ganze Ecke stylischer.Welchemit dieser Kombination möglich sind, zeigt auch Twitter-Nutzer DingityDingus, der sich meilenweit in die Luft katapultiert, nur um mit dem selbst gebauten Skateboard punktgenau auf den Schienen zu landen. Twitter-Nutzer aquatic_ambi hingegen hat sich ein ganz eigenes Brett gebastelt.Bestehend nur aus einem Stück Holz und vier Rädern eignet sich das improvisierte Skateboard zwar nicht zum Schienen-Grinden, mit der Zeitumkehr-Fähigkeit lassen sich allerdings ein paarvorführen. Hoffentlich helfen Links neue Skater-Fähigkeiten ihm dann auch bei der Rettung von Hyrule, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist,