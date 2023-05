The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Erstes Update veröffentlicht - soll Performance verbessern

Zelda: Tears of the Kingdom – Erstes Update geht Bugs an den Kragen

Ihr könnt eurem Pferd in the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nun auch einen koreanischen oder chinesischen (vereinfacht und traditionell) Namen geben, wenn ihr euch der entsprechenden Zeichen bedient.

Ist die Sprache des Systems der Switch allerdings nicht auf eine der Sprachen eingestellt, so werden manche Zeichen nicht dargestellt.

Weitere, zusätzliche Fixes, die eine angenehmere Gameplay-Erfahrung bieten, wurden vorgenommen.

Nachdem der Release vonin der letzten Woche endlich das Ende der langen Wartezeit, der wir seitausgesetzt waren, einläutete, folgt nun auch schon der erstefürneuesten-Hit.Ersten Pressestimmen zufolge handelt es sich dabei wohl um einen der besten Titel aller Zeiten und auch die Fans loben das Spiel weitestgehend in höchsten Tönen. Doch leider gab es auch schon erste Beschwerden über Bugs und Glitches, die die japanische Spieleschmiede mit demzu beheben versucht.Also ließ Nintendo wenig Zeit verstreichen und hievte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kurzerhand per Patch auf Version 1.1.0. Dabei soll es vor allem den lästigen Problemchen, die TotK mitbringt, an den Kragen gehen. Und obendrein möchte man, wie schon so oft von Nintendo recht unkonkret gehalten, das allgemeine Spielgefühl mit dem Patch verbessern.Da der letzte Punkt, wie bereits angesprochen, eher vage gehalten ist, bleibt nur zu spekulieren, was Nintendo damit wohl genau meinen könnte. Nintendo Everything zufolge berichten allerdings mehrere Spieler davon, dass sich diedes Spiels mit dem Patch verbessert haben soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dabei allerdings nicht.Trotz seiner kleineren Macken dürfte Nintendo mit dem Breath of the Wild-Nachfolger wohl den nächsten Meilenstein gesetzt haben. Auch wir waren inäußerst angetan vom zweiten Teil. Und: Schon jetzt haben dieweitergehen soll.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen