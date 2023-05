The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Die unglaublichen Kreationen der Spieler kurz nach Release

Zelda: Tears of the Kingdom – Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt





[ TotK ]



Design iterations on BIG WHEEL pic.twitter.com/RscdeE1b4e



— Liz (@Liz_Caingcoy) May 14, 2023





nintendo devs: works tirelessly and exhaustively for 6 years straight, implementing new and thought-provoking game mechanics into Tears of the Kingdom for players to explore



the players: pic.twitter.com/Wz5sLiaf1o



— liccnuke (@liccnuke) May 14, 2023





Ganondorf won’t know what hit him pic.twitter.com/GcnDuqO7Sw



— rob (@RobFletch1393) May 13, 2023





SO WE MACROSS NOW!!??? ARE WE EVEN PLAYING THE SAME GAME!?? #TEARSOFTHEKINGDOM pic.twitter.com/YInatPBe75



— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 16, 2023

Nachdem bereitsals Sandbox-Spielplatz galt, setztmit seinen Physik-Spielereien nochmal eine ganze Ecke drauf.Seit dem Release am Freitag übertrumpfen sich Spieler im Stundentakt mit neuen, jedes Mal noch wilderen Bauwerken in den sozialen Medien, bei denen sich die verantwortlichen Entwickler stolz auf die Schultern klopfen dürften. Wir haben eine Sammlung derfür euch zusammengetragen, die euren Erfindergeist ankurbeln.Den Anfang macht das von Twitter-Nutzer angelmendoza___ geteilte Video (das eigentlich von Tiktok-Nutzer superpixel_games stammt), das gleich mehrere Fahr- und Flugzeuge aus Zelda: Tears of the Kingdom vorstellt. Was als kleine Holzkarre beginnt, entwickelt sich innerhalb weniger Sekunden zu einemund wird am Ende gar zum schwebenden Bomber, nach dessen Jungfernflug auf der Hyrule-Ebene kein Gras mehr wachsen wird.Twitter-Nutzerin Liz_Caingcoy hat nach einigen Experimenten ebenfalls ein Transportmittel auf die Beine gestellt, das mit nur einem einzigen Reifen, dafür aber mit jeder Menge Style durch die Täler und über die Berge von Zelda: Tears of the Kingdom rollt. Dasist effizienter als so mancher Kleinwagen, nur in tiefen Gewässern kommt es leider ins Straucheln.Zumindest optisch von eher simpler Natur ist das aus einem Baumstamm und zwei Steinen gebaute, mit dem Twitter-Nutzer liccnuke einen Hinox grün und blau prügelt. Mit der Ultra-Hand durch die Lüfte geschwungen und mit der Zeitumkehr zurückgespult, verwandelt sich das zusammengebastelte Geschlechtsteil in ein gefährliches Mordinstrument.Nicht weniger kreativ geht es bei Twitter-Nutzer RobFletch1393 zu, der kurzerhand einaus Holz zusammengezimmert und sich dann mithilfe des Deckensprungs in das Innere des falschen Geschenks befördert hat. So dürfte die Eroberung von Schloss Hyrule sicherlich ein Kinderspiel werden.Für Twitter-Nutzerin aitaikimochi beziehungsweise Tiktok-Nutzer soulbanana0 geht es dagegen hoch hinaus: Ein Gleiter, bestückt mit Ventilatoren, Düsenantrieb undbringt Link nicht nur gefährlich nah an einen der legendären Drachen aus Tears of the Kingdom, sondern ermöglicht es ihm auch, alles vom Himmel zu holen, was seine Flugbahn kreuzt. Ein echter Luftpirat!Abseits der oben aufgeführten Bauten zeigen die Spieler auch noch auf andere Weise ihre kreative Seite: Die, mit denen man, sind dabei allerdings eine ganze Ecke verstörender als die, bei denen selbst Legende Tony Hawk applaudieren würde.