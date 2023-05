The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Zelda als spielbarer Charakter? Produzent schließt das nicht aus

Zelda: Tears of the Kingdom – Das Gameplay hat Priorität

In diesen Titeln ist Zelda bereits spielbar

Bereits seit Freitag streunen Spieler aus aller Welt in der Rolle als Link durch die Welt vonund schicken den stummen Recken über Stock und Stein.Wie schon im Vorgänger – und in einem Großteil der anderen Spiele der Reihe – ist es jedoch erneut ausschließlich Link, in dessen Haut Spieler schlüpfen können. Denn trotz tragender Rolle in der Geschichte von Zelda: Tears of the Kingdom bleibt die titelgebendeFans als spielbarer Charakter verwehrt. In zukünftigen Titeln könnte sich das aber ändern .Vor dem Release hatten viele Fans sich an die Hoffnung geklammert, die Welt von Hyrule in Zelda: Tears of the Kingdom spielerisch auch aus den Augen von Zelda erleben zu dürfen. Eine Hoffnung, die unerfüllt blieb. In einem Interview mit Vanity Fair sprach Tears of the Kingdom-nun über die mögliche Zukunft der Prinzessin:„Wir finden, dass die Idee des Gameplays die höchste Priorität hat. Wenn sich herausstellt, dass das spezifische Gameplay, dass wir verwirklichen sollen, am besten funktioniert, wenn Zelda diese Rolle einnimmt, ist das eine Richtung, die wir möglicherweise einschlagen könnten. Da wir aber noch nicht wissen, was die nächste Gameplay-Erfahrung sein wird, können wir auch nicht sagen, was die nächsten Schritte für Zelda sind.“Ausschließen will der Industrie-Veteran die Möglichkeit also nicht, Versprechungen macht er aber auch keine und bis der nächste große Eintrag in der Zelda-Reihe erscheint, dürften erneut– schließlich muss Nintendo erst einmal die Physikspielereien überbieten,und von denen eine Kreation verrückter ist als die andere.Nichtsdestotrotz gibt es bereits einige Spiele, in denen ihr in die eleganten Kleider der Prinzessin schlüpfen könnt: Neben den, die wir allerdings lieber vergessen würden, ist Zelda unter anderem in der Super Smash Bros.-Reihe sowie inspielbar, wo ihr den Geist der Hyrule-Adligen und damit auch eine Phantomrüstung kontrolliert.Falls ihr aber tatsächlich genau die Zelda spielen wolltet, wie ihr sie aus Breath of the Wild kennt, gibt es mit demebenfalls ein Trostpflaster: Inverprügelt die Prinzessin mit der Sheikah-Tafel genauso Horden von Bokoblins wie der Rest von Hyrules Recken. Ob ein Ausflug in die Gruppenkeile nur für Zelda lohnt, verrät euch derweil