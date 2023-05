The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Ein neues Feature macht die Open World für mich noch schmackhafter

Zelda: Tears of the Kingdom – Das wahre Erfolgsrezept

Auch die größten Köche fangen mal klein an und Kochobst ist bekanntlich das Fleisch des armen Hylianers. Quelle: Nintendo

Eine Ode an die Neugier

Schmackhaftes Sammelfieber

Auf der Suche nach neuen Zutaten durchkämmt Link nicht nur Berge, Flüsse und Täler, sondern begibt sich auch hoch oben in den Himmel. Quelle: Nintendo

Vor einer knappen Woche istendlich erschienen und trotz ähnlicher Welt bringt der Nachfolger zuviele neue Features mit.Eines davon habe ich bereits vor sechs Jahren vermisst, als ich das erste Mal ein paar Hyrule-Pilze mit Edelwild und Steinsalz in den Kochtopf warf. Der daraus resultierende Schmorbraten hat Link sicherlich gemundet und den stummen Recken wieder aufgepäppelt, doch die Erinnerung an das Gericht verblasste bald darauf ohne. Das hat nun glücklicherweise ein Ende.Denn Zelda: Tears of the Kingdom bringt einmit, in das jedes Rezept eingefügt wird, wenn ihr es das erste Mal zubereitet habt. Von Pilzspießen zu Kochobst, von Fischbraten zu dubioser Matsche: Endlich kann ich nachschauen, welche Zutaten welches Gericht ergeben und welche Boni der Verzehr mit sich bringt.Auch wenn Link keinen dicken Wälzer mit seinen favorisierten Gaumenfreuden mit sich herumschleppt, lassen sich über das Auswählen einer Zutat im Menü alle damitanschauen – inklusive weiterer Bestandteile und Effekte. Falls euch bestimmte Zutaten für das jeweilige Gericht fehlen, werdet ihr auch gleich darauf hingewiesen.Nicht, dass man in Breath of the Wild ausgeklügelte Feinschmeckergerichte kochen müsste, um in der Wildnis Hyrules zu überleben – das hat sich auch in Zelda: Tears of the Kingdom nicht geändert. Wie oft habe ichangebraten, weil sie nicht nur vollständig die Gesundheit heilt, sondern sogar noch zusätzlich gelbe Herzen spendiert.Wenn es also um Effizienz geht, dann braucht es kein Kochbuch. Doch Tears of the Kingdom ist genauso wenig wie sein Vorgänger ein Spiel über Effizienz: Es geht um Neugier,und den Willen, immer wieder Neues zu entdecken. Aspekte, die auch in der Küche von großer Wichtigkeit sind und mit denen man die kulinarische Welt Hyrules erst so richtig kennenlernt.Das Festhalten dieser geschmacklichen Experimente auf digitalem Papier befriedigt aber vor allem meinein Videospielen. Endlich kann ich auch Stunden später noch durch die kulinarischen Verbrechen und Höhepunkte stöbern, die ich zuvor fabriziert habe; ist die dubiose Matsche nicht mehr nur noch eine grausige Erinnerung, sondern für die Ewigkeit dokumentiert.Dass die einzelnen Rezepte zusätzlich mit Nummern ausgestattet sind, feuert meinen Sammelwahn nur weiter an: Ähnlich wie beim, das es mit Fotos von Flora und Fauna zu füllen gilt, gleicht so auch das Kochbuch einem verlockenden Panini-Stickeralbum. Hinzu kommt, dass die sammelbaren Rezepte auch die einzelnen Zutaten deutlich spannender machen.Auf einmal will ich wissen, was passiert, wenn ich einen Hyrule-Barsch mit Vogelnüssen anbrate oder eine Blitzfrucht mit Steinsalz zubereite. Und zack, suche ich die offene Welt nicht mehr nur nach Schreinen und Krog-Samen, sondern auch nach neuen Lebensmitteln fürab. An einen Krog-Grillspieß, mit dem, werde ich mich aber wohl nicht wagen.