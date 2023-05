The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Cooler Parasegel-Trick lässt euch praktisch unendlich lang fliegen

Zelda: Tears of the Kingdom – Das Problem mit der ausgehenden Ausdauer

Wie ihr mit dem Sonau-Bauteil „Gleiter“ unendlich lang durch die Luft segelt

Wo ihr die nützlichen Sonau-Gleiter finden könnt

Die große, schwebende Kugel wieder verlassen

Nur wenige Tage ist es her, dass mitendlich der heißersehnte-Nachfolger vor der Tür stand. Und auch im zweiten Teil darf Link sich mit seinem schnittigendurch die Lüfte von Hyrule schwingen.Dabei kann es schnell einmal vorkommen, dass ihr euch mit eurer verbleibenden, die zum Segeln nötig ist, verschätzt. Doch keine Sorge, mit einem kleinen Kniff und der entsprechenden Ausrüstung ist es möglich, praktischdes Königreichs zu verbringen – anstatt aus schwindelerregenden Höhen ungewollt zum Sturzflug anzusetzen. Im Folgenden verraten wir euch, wie euch das auch garantiert gelingt.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist in einer beeindruckenden, offenen Welt angesiedelt, die mit ihren gewaltigen Gebirgsformationen und ihren ausgedehnten Reisedistanzen nur so zum Erkunden einlädt. Wie schon im Vorgänger,, hält auch Tears of the Kingdom einige, kleinere Herausforderungen und Survival-Elemente bereit. Eine bedeutsame Komponente stellt dabei Linksdar.Immer, wenn ihr Hindernisse überwindet, Klippen heraufklettert, über die offenen Weiten sprintet, ein Gewässer schwimmend durchquert oder ihr euch an euer treues Parasegel hängt, um selbst die Luft unsicher zu machen und weite Distanzen zurückzulegen, zehrt das Spiel an eurer Ausdauer. Dieverrät euch dabei stets, wie es um jene gerade steht.Sollte sie sich einmal ihrem Ende neigen, während ihr gerade klettert, schwimmt oder durch den Himmel gleitet, steht ihr urplötzlich vor gehörigen Problemen. Gerade beim Parasegeln äußert sich dies darin, dass ihr einen Bruchpiloten-artigen Absturz aufs Parkett legt – der folglich in eurem Tod resultiert. Doch mit einer der neuesten Gerätschaften, die Tears of the Kingdom zu bieten hat, seid ihr sicher vor dem unsanften Aufprall: Dem, über welches, setzt ihr es geschickt ein, ihr auch in der Luft wieder zu neuer Kraft findet.Dank Reddit-Nutzer Temporary_Process_37, der seine Technik des unbegrenzten Parasegelns mit der Community teilte, wissen wir von dem coolen Kniff, der uns einiges an Zeit bei der Erkundung Hyrules ersparen dürfte. Die Umsetzung wirkt dabei zunächst recht simpel: Während ihr mit eurem Parasegel durch die Luft saust, müsst ihr lediglich einen Sonau-Gleiter unter euch spawnen lassen, auf dem ihr anschließend zielsicher landen müsst.Dafür schließt ihr euer Parasegel während des Fluges und springt so auf den unter euch fliegenden Gleiter auf. Ist dies einmal geschafft, könnt ihr euch für eine kurze Zeit zurücklehnen und darauf warten, dass sich eure Ausdauerleiste wieder mit Energie füllt. Die Methode wirkt jedoch nur auf den ersten Blick so einfach umzusetzen, weswegen wir uns den einzelnen Schritten noch einmal etwas ausführlicher widmen wollen.Zunächst und völlig logisch solltet ihr sowohl in Besitz von Links Parasegel sein als auch ein paar Sonau-Gleiter in eurem Inventar haben. Während ihr versucht, den Trick zu lernen, empfehlen wir euch, ein wenig Ausdauer übrigzuhaben, wenn ihr euer Segel im Flug schließt und so versucht, auf dem Gleiter zu landen. Letzteren könnt ihr nämlich nicht während ihr gerade fallt unter euch herbeirufen. Seid ihr jedoch erst einmal sicher, was die Koordination und das Timing angehen, könnt ihr es mit immer weniger Ausdauer versuchen.Während ihr mit dem Parasegel gleitet, reduziert ihr eure Geschwindigkeit, indem ihr den linken Analogstick in einer neutralen Position verweilen lasst. Drückt ihr ihn auch nur ein Stückchen nach vorne und erhöht somit eure Geschwindigkeit, kann es passieren, dass der Sonau-Gleiter nicht direkt unter euren Füßen spawnt. Selbiges gilt, wenn ihr den Stick zurückbewegt. Als grobe Orientierung dienen hier die Kondensstreifen am Ende des Segels, die nicht mehr zusehen sein sollten. Ist dies der Fall, drückt ihr das Steuerkreuz nach oben und wählt den Sonau-Gleiter aus.Habt ihr die richtige Geschwindigkeit und ein gutes Timing gefunden, sollte sich jener genau unter euch öffnen und tief genug fliegen, um sicher auf ihm zu landen. Außerdem könnt ihr so viel Zeit auf dem besonders hilfreichen Bauteil verbringen, wie ihr wollt – vorausgesetzt, es gleitet auch in die richtige Richtung. Falls nicht, könnt ihr ganz einfach von ihm herunterlaufen und euer eigenes Parasegel aufspannen.Die Sonau-Bauteile, so auch ihre Gleiter, könnt ihr im Laufe des Spiels hin und wieder einfach finden, jedoch wandern sie nur durch bloßes Aufspüren nicht automatisch in euer Inventar. Viel eher benötigt ihr dafür einen sogenannten Kapselspender. Diesen bestückt ihr anschließend mit ein paar Sonau-Energiesphären, wodurch ihr eine zufällige Zusammenstellung an Kapseln bekommt, die wiederum einige Sonau-Bauteile für euch parat haben. Die Sonau-Energiesphären winken euch, wenn ihr feindlich gesinnte Konstrukte zerstört – ihr könnt sie also bereits zu Beginn relativ unkompliziert farmen.Der Kapselspender im Startgebiet von Tears of the Kingdom versorgt euch leider nicht mit den begehrten Gleitern, allerdings müsst ihr euch auch nicht erst zu einer Himmelsinsel aufmachen, um welche zu bekommen. Lediglich die Quest zum Erhalt von Links Parasegel solltet ihr abgeschlossen haben. Anschließend begebt ihr euch weit in den Osten und sucht nach dem. Dort angekommen, wird es etwas kniffliger.Leider wird euch der Zugang zum Turm von Schlamm versperrt, sodass ihr zunächst gar nicht eintreten könnt. Abhilfe schafft ein, welches ihr auf den Schlamm schmeißt, oder eine, mit der ihr den Eingang säubern könnt. Habt ihr keinen der beiden Gegenstände gerade zur Hand, findet ihr außen reichlich kleine Bäume, an denen die feuchte Frucht wächst. Betretet folglich den Turm und lasst euch in den Himmel schießen. Noch während des freien Falls haltet ihr nach einer sichAusschau, auf welcher ihr landet.Einmal auf der Oberfläche der Kugel angelangt, springt ihr durch ein Loch in ihr Inneres und seht euch nach einem Kapselspender um. Diesen dürftet ihr ganz in der Nähe von Jiru-tag'mats-Schrein vorfinden, den ihr idealerweise direkt mitmachen solltet, um auch ein Gefühl für die Sonau-Gleiter zu bekommen. Der Spender hingegen hält ein paar Sonau-Gleiter für euch bereit, die ihr mit dem Einwurf eurer Sphären in eurem Inventar anhäufen könnt.Habt ihr alles im Inneren der überdimensionierten Kugel erledigt, ist es Zeit, sie wieder zu verlassen. Dafür springt ihr ganz einfach durch das Loch, durch das ihr hineingekommen seid, oder betätigt den Hebel in der Mitte des Raumes, indem ihr die Ultra-Hand einsetzt und den Sonau-Ventilator abkoppelt. Ihr könnt die Kurbel aber auch manuell betätigen, um den Ausgang exakt zu positionieren – die ideale Gelegenheit, um euren neuen Parasegel-Trick einmal in der Praxis auszuprobieren.Auch, wenn dieser sich zunächst nach einer billigen Möglichkeit, das riesige Hyrule zu bereisen anhören mag, erfordert die Technik durchaus ein wenig Geschick. Auch, wenn dieser sich zunächst nach einer billigen Möglichkeit, das riesige Hyrule zu bereisen anhören mag, erfordert die Technik durchaus ein wenig Geschick. Einmal gemeistert, könnt ihr euch aber auch aus aussichtslosen Situationen retten, in denen ihr einmal nicht ganz aufmerksam auf eure Ausdaueranzeige geachtet habt.Und während ihr mit eurem Parasegel Hyrules Himmel unsicher macht, verwandeln andere Spieler das. Aber auch sonst zeigt sich die Community schon kurz nach Release von Nintendos, auch, Breath of the Wild-Nachfolger, einfallsreich: neben