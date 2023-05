The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Neuer Dupe-Glitch lässt euch Items einfach vervielfachen

Zelda: Tears of the Kingdom – Neuer Glitch lässt euch Items endlos dupen

1. Sorgt dafür, dass sich der Gegenstand, den ihr vervielfachen wollt, auf dem letzten Slot eures Materialen-Tabs in eurem Inventar befindet. (Dies könnt ihr dadurch erreichen, dass ihr das Item kurz ablegt und es erneut einsammelt.)

2. Springt von einer kleineren Klippe und nutzt eurer Parasegel.

3. Öffnet nun das Menü und haltet einen Gegenstand, den ihr nur einmal in eurem Inventar habt, gefolgt von dem Gegenstand an letzter Stelle des Inventars, den ihr multiplizieren wollt.

4. Verlasst das Menü und öffnet es erneut. Der einmalig verfügbare Gegenstand wird nun gedroppt, aber der vervielfachte Gegenstand bleibt euch in eurem Inventar erhalten. Nun wiederholt ihr den Prozess und haltet wieder ein Gegenstand mit der Anzahl 1, gefolgt von dem zu dupenden Item.

5. Wiederholt den gesamten Ablauf.

Bereits seit einigen Tagen istnun schon auf dem Markt und Fans des-Nachfolgers erkunden die Welt und Stück für Stück auch alle Geheimnisse, die Hyrule sonst so zu bieten hat.Bei dem jüngsten „Fund“ handelt es sich allerdings um etwas, das Nintendo vermutlich lieber im Verborgenen gehalten hätte. Denn mit einem frisch entdecktenkönnt ihr jetztganz einfachAnstelle des bereits bekannten Bogen und Pfeil-Tricks greift ihr hierbei zu einem anderen Kniff: Ihr lasst Held Link ganz einfach über eine Klippe springen, zückt dabei euer Parasegel und verdoppelt dann Gegenstände aus eurem Inventar, ehe er den Boden berührt. Die neue „“-Methode für Tears of the Kingdom könnt ihr euch in einem Reddit-Clip, in dem ein Spieler sogeneriert, genauer ansehen:Auch eine, in welchen Schritten der Reddit-Nutzer es genau anstellt, liefert er direkt mit:Ihr solltet dabei allerdings wissen, dass mehr alsdes Prozesses in einem Durchlauf dafür sorgen, dass manche Gegenstände vom Boden, da die Anzahl der Items auf ~begrenzt ist. Vergewissert euch außerdem, dass sich der gewünschte duplizierte Gegenstandin eurem Inventar befindet, da der Glitch sonst Items aus dem Item-Slot rechts neben dem gedupten Gegenstand entfernt.Habt ihr den Trick erst einmal raus, dürfte es sich um die einfachste Methode handeln, Gegenstände im Breath of the Wild-Nachfolger zu vermehren. Es kann allerdings passieren, dass Nintendo den Glitch mit dem nächsten Update für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits aus dem Spiel nimmt. Anders steht es dabei vermutlich um denaus der Vogelperspektive erkunden könnt.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen