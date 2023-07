The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Zelda-Chef will sich nicht mehr mit den alten Spiele befassen

Zelda: Tears of the Kingdom – Ist die Zukunft der Reihe die Open World?

Mitist nach dem Vorgängerschon das zweite Spiel der Reihe erschienen, das voll und ganz auf eine offene Welt setzt.Die Evolution hat Konsequenzen: Viele der alten Merkmale wurden entweder stark reduziert oder gestrichen, insbesondere die Tempel, in denen ein Schlüsselgegenstand zum Einsatz kommt, existieren in den beiden Nintendo Switch-Titeln nicht mehr. Wer in Zukunft auf diehofft, könnte allerdings enttäuscht werden.In einem Interview mit den niederländischen Kollegen von RTL Nieuws durfte, der Director von Zelda: Tears of the Kingdom, über das Spiel plaudern und wurde dabei auch zu denbefragt. Ob Fans auf die Rückkehr solcher Titel hoffen können, verneinte Aonuma nicht direkt, verriet aber, dass man nicht zurück-, sondern nach vorne schaue:„Es ist schwierig, etwas über die Zukunft zu sagen. Allerdings: Es ist früheren Zelda-Spielen zu verdanken, dass es jetzt ein Spiel wie Tears of the Kingdom gibt. Dieses Spiel ist aus Ideen entstanden, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Wir versuchen immer etwas zu erschaffen, das mehr bietet als frühere Titel. In dieser Hinsicht denken wir nicht mehr wirklich über unsere alten Spiele nach. Wir schauen lieber in die Zukunft.“Auch Ähnlichkeiten zwischen Zelda: Tears of the Kingdom und älteren Spielen der Reihe seiengewesen: „In Breath of the Wild hatten wir die Göttlichen Bestien, die wir in Tears of the Kingdom durch die Dungeons ersetzt haben, die wir Tempel nennen. Sie ähneln dem, was wir auch in Ocarina of Time hatten. Das war jedoch nicht beabsichtigt, sondern wurde nur so gemacht, weil es besser zum Fluss der Geschichte passt. Ich habe während der Entwicklung nicht vorgeschlagen, dass wir uns an diesen alten Spielen orientieren sollten.“Der Blick nach vorn bedeutet für Aonuma aber auch, sich: „Die Spiele überschreiten die Konventionen des Genres und ermöglichen es, alle möglichen unterschiedlichen Erfahrungen einzubauen. In dieser Hinsicht habe ich viel Raum, um neue Ideen zu erkunden. Ich bin vielleicht in Zelda gefangen, aber das ist nichts Schlechtes. Es ist ein angenehmer Ort, an dem man festsitzt.“ Inkönnt ihr noch einmal nachlesen, wie angenehm wir diesen Ort fanden.