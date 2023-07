The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Ein Gamer erschafft eine atemberaubende Darstellung auf der Karte

Zelda: Tears of the Kingdom - Ein leidenschaftlicher Spieler erkundet Hyrule auf unüblichen Pfaden

Ein leidenschaftlicher Spieler vonhat die gesamte Spielwelt bis ins kleinste Detail erforscht und seine komplette Karte inklusive des Pfades des Helden im Internet veröffentlicht. Das beeindruckende Ergebnis gleicht einem faszinierenden Kunstwerk und hat nicht nur uns die Sprache verschlagen.ist ein Feature, das im Gegensatz zu seinem Vorgänger bei Zelda: Tears of the Kingdom von Anfang an im Spiel integriert ist und anzeigt, wie ihr euch auf der Karte bewegt habt. Die Pfade werden dabei alsdargestellt. Doch dazu später mehr.Ursprünglich wurde der Pfad des Helden inper DLC eingeführt, glücklicherweise gibt es dieses Feature im neuen Ableger von Anfang an. Es soll euch dabei helfen, euch in der großen Open-World besser zurechtzufinden. Dazu markiert es alle eure Laufwege mit einer grünen Linie auf der Karte.Mit Hilfe dieser markierten Pfade könnt ihr auf einen Blick erkennen, ob ihr an einem Ort schon einmal gewesen seid oder nicht. Das ist vor allem für die Vollständigkeitsfanatiker unter euch ein wahrer Segen, denn allzu oft denkt man sich beim Erkunden einer großen Welt: "Stopp, hier war ich doch schon mal". Dass diese Funktion aber noch mehr kann, beweist einnamensAuf seiner Reise durch Hyrule und auf der Suche nachwurde jeder Schritt des Helden aufgezeichnet. Man kann sich vorstellen, dass dabei einige Linien entstanden. Doch seine Art und Weise, die weitläufigen Gebiete abzulaufen, führte zu einem ganz, da er akribisch jeden Abschnitt der Map abgegangen ist. Das Ergebnis könnt ihr euch in diesem Post auf Reddit ansehen:Seine Version ähnelt dabei eher einerder Karte von Hyrule, da jeder Abschnitt gezielt vom Rand nach innen abgegangen wurde. Dadurch sehen viele Gebiete wie kleine Fingerabdrücke aus, die er überall auf der Weltkarte hinterlassen hat.Natürlich gibt es bei einer solchen Leistung nicht wenige, die zunächst an einen Fake glauben. Um zu beweisen, dass xtremepandas tatsächlich auf diese Weise durch Hyrule gereist ist, hat er dieses Video gepostet:Man sieht wie er das Spiel zuerst ganz normal spielt und alle Aufgaben abschließt. Erst als er sich daran machte, die Welt zu 100 Prozent zu erkunden, fing er mit seiner Methode jeden kleinen Abschnitt von außen nach innen abzulaufen an. Am Ende entstand das unglaubliche Kunstwerk. Damit beweist extremepandas einmal mehr, dass Zelda: Tears of the Kingdom viele Möglichkeiten für skurrile Geschichten bietet.