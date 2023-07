The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: So schick sieht der Switch-Blockbuster als Game Boy Color-Spiel aus

Zelda: Tears of the Kingdom – Game Boy Color-Pixelkunst zum Staunen

Nachdem viele Fans kurz nach Release vonsehr kreativ innerhalb des Spiels geworden sind, zeigt sich die Kreativität nun auch außerhalb von Hyrule.Einhat das neueste Abenteuer von Link in seiner Freizeit nämlich kurzerhand umgestaltet und nachgestellt, wie der Nachfolger zuauf demaussehen könnte. Mit viel Liebe zum Detail hat er acht Bilder geteilt, die Tears of the Kingdom-Spieler direkt wiedererkennen dürften.Ncxaesthetic, wie besagter Fan bei Reddit heißt, hat sich bei seiner Game Boy Color-Umsetzung von Zelda: Tears of the Kingdom optisch natürlich an Titeln orientiert, die einst auf der simulierten Plattform erschienen sind: Wer damalsgespielt hat oder Zeit mit einem der Oracle-Spiele verbracht hat, dem dürftender eingebetteten Bilder jedenfalls bekannt vorkommen.Das Ratespiel, was auf den Kunstwerken gezeigt wird, können dagegen nur Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom übernehmen. Wie sonst sollte man erkennen, dass auf dem zweiten Bild derzu sehen ist, und auf dem dritten eine Schienenkonstruktion von den ersten Himmelsinseln? Auch spätere Bilder, wie etwa das mit den Bokoblins und ihrem aufgebrachten Anführer, sind ohne Vorwissen nur schwer einzuordnen.Das ändert natürlich nichts daran, wie gelungen Ncxaesthetic die Elemente aus Zelda: Tears of the Kingdom mit demverwebt und dabei sogar Angriffsmuster und Projektile imitiert. Noch weiter hat es ein From Software-Fan letztes Jahr getrieben und gleichentwickelt.