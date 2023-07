The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo spendiert euch coole Gratis-Items

Zelda: Tears of the Kingdom – So könnt ihr euch die kostenlosen Items sichern

Auch einige Wochen nach dem Release vonscheutkeine Mühe, seine Spieler bei der Stange zu halten. So zum Beispiel mit ein paar, die ihr absofort einheimsen könnt.Um euch die kostenlosen Goodies zu sichern, sind glücklicherweise nur ein paar wenige und vor allem simple Schritte nötig. Wir verraten euch, was zu tun ist.Seid ihr an den Gratis-Gegenständen, die euch Nintendo im Rahmen einer Neuigkeit zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spendiert, interessiert, müsst ihr dafür den News-Bereich eurer Switch besuchen. Hier stoßt ihr auf den Beitrag „Wichtiges Wissen über Pilze“. Scrollt bis zum Ende und begebt euch über den „Jetzt spielen“-Button direkt ins Spiel.Nachdem der Handheld-Hybrid den Titel geladen hat, könnt ihr einen Spielstand auswählen und euch auf direktem Wege direkt in die offene Welt des-Nachfolgers begeben. Hier angekommen erwartet euch neben einem Hyrule-Pilz auch ein Soldatenschwert, welches vom Himmel herabfällt.Während ihr beide Gratis-Gegenstände ganz nach eurem Belieben einsetzen könnt, sollen euch auch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Tears of the Kingdom nähergebracht werden. So ist unter anderem von einer Schubsrute die Rede, mit der ihr stärkere Gegner ganz einfach wegstoßen könnt, ohne euch großartig die Hände schmutzig zu machen.Seid ihr bereits weit in der offenen Welt des Königreichs vorangeschritten, wollen wir euch eine besonderszu erkunden, natürlich nicht vorenthalten. Undseid ihr dabei sogar noch schneller als ohnehin schon.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen