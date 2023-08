The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Schon nach 7 Wochen auf Platz 9 der meistverkauften Switch-Spiele

Noch erfolgreicher als Breath of the Wild?

Die Erfolgsmeldungen umwollen nicht abreißen. Im jüngsten Geschäftsbericht von Nintendo sind unter anderem die meistverkauften Spiele für die Switch und andere aktuelle Nintendo-Konsolen aufgelistet. In diesem Ranking ist zu beobachten, dass das jüngste Zelda-Game neu in die Top 10 eingestiegen ist und sich mit 18,51 verkauften Exemplaren auf Platz 9 wiederfindet.Da der Stichtag des Berichts der 30. Juni ist und das Spiel am 12. Mai veröffentlicht wurde, bedeutet das, dass diese Zahlen innerhalb von lediglicherreicht wurden. Die Annahme liegt also nahe, dass das Spiel bis jetzt, da wir bereits August schreiben, noch den ein oder anderen Rang gestiegen ist (auf Platz 8 liegt nur rund 880.000 Exemplare vor Zelda).Zum Vergleich: Vorgänger Breath of the Wild , das mit 30,65 Millionen Exemplaren derzeit auf Rang 4 liegt, brauchte für die Marke, die Tears of the Kingdom jetzt innehat, ungefähr drei Jahre. Schon zuvor hatte der neueste Zelda-Teil mit zehn Millionen Exemplaren innerhalb von drei Tagen deneines Spiels aus der Reihe hingelegt. In Europa und der DACH-Region setzte sich das Spiel am Startwochenende so häufig ab wie kein anderes Nintendo-Spiel zuvor.Grund für den Boom dürfte die durch alle Medien hinweg sehr gute Bewertung sowie mehrfache Auszeichnungen als Spiel des Jahres für den Vorgänger Breath of the Wild sein, die Fans nach rund sechs Jahren Wartezeit gehörig Lust auf das neue Abenteuer gemacht haben.Ob Nintendo diesen Schwung mitnehmen wird und Tears of the Kingdom vielleicht auch für den Switch-Nachfolger, der angeblich noch in diesem Monat vorgestellt werden könnte, portiert, bleibt abzuwarten. Dass auch wir von Tears of the Kingdom (und natürlich seinem Vorgänger) überzeugt sind, dürfte kein Geheimnis sein. Einen ausführlichen Test könnt ihr hier nachlesen.