The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Neues Gratis-Item von Nintendo - Hier holt ihr es ab

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – So kommt ihr an den kostenlosen Gegenstand

#1 Sucht nach der Zelda: Tears of the Kingdom-News mit dem Titel “Smile for the Camera!” (zu Deutsch: “Lächel für die Kamera!”).

#2 Drückt auf den “Jetzt spielen“-Button im Rahmen der News.

#3 Startet so Tears of the Kingdom und ladet euren Spielstand.

#4 Nun dürftet ihr automatisch einen Goldenen Apfel im Spiel spendiert bekommen.

Bereits im vergangenen Monat bekamein weiteres Update spendiert. Dieses hatte ein coolesim Gepäck, mit dem Switch-Spieler sich ganz unkompliziert ein paarsichern können.Seit der Einführung des Features hatsich nicht gescheut, es auch zu nutzen – im Gegenteil: Jüngst gab es wieder ein nettes Goodie, welches ihr euch ab sofort sichern könnt. Und wir erklären euch selbstverständlich, wie ihr das anstellt.Bei dem Goodie, welches euch Nintendo über die neuezukommen lässt, handelt es sich um einen Goldenen Apfel. Um euch den neuen Gratis-Gegenstand für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu sichern, sind aber glücklicherweise nur ein paarnötig. Auch dieses Mal navigiert ihr euch in den News-Bereich eurer Nintendo Switch. Hier angelangt, verfahrt ihr wie folgt:Die Goldenen Äpfel wachsen zwar an den selben Bäumen wie die herkömmlichen, allerdings gelten sie als wesentlich– stellen sie doch einen größerenwieder her als die normalen Äpfel. Über einer Flamme gehalten werden sie zu einem knusprigen, gebackenen Goldenen Apfel und manchmal könnt ihr sie auch alsfür einen Sieg gegen einen Evermean erhalten, wie es bei Zelda Dungeon heißt Aufmerksamen Lesern dürfte es darüber hinaus nicht entgangen sein, aber solltet ihr nur bis zum Ende gescrollt haben, um den Gratis-Gegenstand einzusacken, hier die Kurzfassung: Dieses Mal wollen euch die Entwickler mit der News diebeibringen, wofür sie sich eines Bildes von Link und Purah als Beispiel bedienen.Und: Wie schon, ist es auch dieses Mal erforderlich, dass ihr diedes-Nachfolgers installiert habt.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen