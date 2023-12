The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Nächstes Zelda-Spiel keine "Fortsetzung einer Fortsetzung"

Zelda: Tears of the Kingdom – Auch Ultrahand soll nicht zurückkehren

Auch wennbei den diesjährigen Game Awards mit "nur" einer Auszeichnung (Best Action Adventure) weniger Preise einheimste als Vorgänger, so markierte das Spiel doch einige erfolgreiche Meilensteine für Nintendo.Nachdem beide Spiele auch in der gleichen Welt – und damit ist nicht einfach nur Hyrule, sonderngemeint – stattgefunden haben, verkündeten die Macher des Abenteuers nun, dass das nächste Zelda-Spiel kein direkter Nachfolger werden wird.Zugegeben, es ist schon etwas vermessen, schon über das nächste Zelda reden zu wollen, nachdem Tears of the Kingdom gerade mal etwas über ein halbes Jahr alt ist und wir selbst auf dieses Game über sechs Jahre warten mussten. Angesprochen auf die Fortführung der Geschichte erklärten diese Welt jedoch für abgeschlossen,. „Das wäre dann ja die Fortsetzung einer Fortsetzung und das wäre schon ein bisschen verrückt, wenn man darüber nachdenkt“, so Aonuma. Tatsächlich ist die Zelda-Reihe nicht dafür bekannt, dass die Spiele aufeinander aufbauen. Selbstdas ananknüpfte, spielte immerhin in einer anderen Welt und stellte neue Charaktere vor.Für Tears of the Kingdom nahmen die Entwickler das aus dem Vorgänger existierende Hyrule und: einige Orte sehen anders aus, es gibt fliegende Inseln und eine Untergrundebene. „Jedes Mal, wenn wir ein neues Zelda machen, wollen wir auch etwas Neues kreieren“, sagte Fujibayashi. Aber auch wenn dies großen Anklang findet, so ist es keine Garantie, dass es einen festen Platz im Franchise bekommt. „Wenn wir zum Beispiel diewürden, dann würde es sich so anfühlen, als würden wir einen Teil von Tears of the Kingdom implementieren wollen.“ Die Ultrahand, mit der Link Gegenstände magisch transportieren und aneinander befestigen kann, ist eines der zentralen Tools des Spiels.Man darf gespannt sein, was die Zukunft dieser Reihe bringt und wie man in den Reihen von Nintendo versuchen will, auf diewill. Zwischen diesen beiden kamen übrigens Remakes zuundheraus – und Fans hoffen seit Jahren auf eine aufpolierte Version von Ocarina of Time. Und dann gibt es dann ja noch das Filmprojekt zu Legend of Zelda , das sich schon jetzt