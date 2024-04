Bei Uniqlo finden sich unter der Bezeichnung Uniqlo UT des Öfteren interessante Kollaborationen aus der Welt der Nerd- und Popkultur. Diesmal kommt es zum Aufeinandertreffen mit Nintendo, aus dem eine Reihe bedruckter T-Shirts hervorgeht.



Zelda hat als einer von Nintendos Erfolsgaranten über die Jahre eine riesengroße und besondersins Leben gerufen. Mit dem Hit-Titel dürfte das Franchise sogar in noch mehr Spieler-Herzen gespült worden sein. Der Nachfolger Tears of the Kingdom konnte relativ nahtlos an diesen Höhenflug anschließen.

Mit dem Jubel um die Abenteuer des geliebten Helden Link wächst der Bedarf an diversen Merch-Artikeln. Die epischen Symbole und Charaktere aus Hyrule bieten sich durch ihren Wiedererkennungswert auch einfach besonders an, um allerlei Gegenstände zu verschönern. Von Tassen bis Tattoos erscheint zum Beispiel das Triforce regelmäßig als Zeichen des Fantums.