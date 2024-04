The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom: Hühner blicken automatisch Richtung Heimat

Die Hühner in The Legend of Zelda versprühen seit jeher eine seltsame Anziehungskraft auf die Spieler. Als gäbe es in einer mystischen Welt voller Schätze, Geheimgänge, Rätsel und skurriler Charaktere nichts Spannenderes, als dem Federvieh hinterher zu jagen. Inhat dieses aber anscheinend eine wahrlich übersinnliche Fähigkeit.Dies hat ein User im Subreddit des Spiels herausgefunden und obwohl der aktuelle Zelda-Titel seit fast einem Jahr auf dem Markt ist, scheint das Detailzu sein.Links Obsession für Hühner ist über die Jahre hinweg zum Meme geworden. Schon inkonntet ihr grausam auf die gackernden Vögel eindreschen. Wenn ihr es auf die Spitze getrieben habt, flatterte schlussendlich eine ganze– was eurer Lebensleiste durchaus gefährlich werden konnte. In späteren Teilen waren die Viecher recht nützlich, um schwebend und an ihren Beinen hängend Abgründe zu überwinden. Und oboder– eine Hühnersammel-Quest ist fast schon Tradition in Zelda-Spielen. Aber wusstet ihr, dass die Hühner in Tears of the Kingdom einen eingebauten Kompass haben?Reddit-User Slashersmash69 zeigt in seinem Video, dass ein vom ihm entführtes Huhn aus dem Dorf Kakariko seinem Instinkt folgt und sofort gen Heimat blickt. Auch wenn Link es anhebt und andersherum absetzt, es. „Zunächst beginnt es sogar zurück nach Hause zu laufen, aber irgendwann versucht es das nicht mehr. Es guckt nur noch dorthin“, beschreibt der Nutzer das Verhalten.Das veranlasste einen anderen Reddit-User dazu, ein Experiment zu starten und das auchauszuprobieren – mit gemischtem Erfolg. Einige der Hühner, die OSCgal aus Hateno oder den Ställen entführt hat, marschierten nach dem Freilassen wieder in Richtung ihres Zuhauses; für andere galt dies nicht. Alles also doch ein Zufall? Dass viele der Hühner so weit von ihrem Heimatstall instinktiv und unverzüglich wieder in die richtige Richtung blicken oder laufen, lässt definitiv den Schluss zu, dass sie ein integriertes Navi haben.Eine Inspiration dafür könnten die Southbirds aus dem Manga One Piece sein, die stets den Kopf nach Süden richten, egal, wie man sie hinsetzt, und deshalb gern als Kompass genutzt werden. Oder einfach Zugvögel… diese finden ja auch immer wiederihren Weg zurück. Wenn ihr auch so große Fans von Tears of the Kingdom seid, dass euch solche Details amüsieren, könnt ihr demnächst in einer