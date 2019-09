Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands: Video stellt Verbündete und Gegner aus dem Strategiespiel vor - 4Players.de

Setze die Geschichte in einer erweiterten Welt fort. Bei der Erkundung von mehr als fünf einzigartigen Gebieten tauchst du noch tiefer in die Legende des dunklen Kristalls ein und erfährst mehr über die Geschichte der stolzen Gelfling-Clans. Teile deinen Verbündeten über 15 Berufe zu und führe sie in neu inszenierten und brandneuen Gefechten gegen die bösartigen Skeksis zum Sieg.

Die Strategie der Gelflinge. Ersinne ausgefallene Strategien, mit denen die Gelflinge in den vielschichtigen rundenbasierten Schlachten gegen ihre übermächtigen Feinde bestehen können. Du kannst deine Einheiten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenständen und Berufen perfekt auf den jeweiligen Kampf vorbereiten. Setze all deine Gerissenheit sowie dein strategisches Geschick ein und hilf den Gelflingen, ihre Prophezeiung zu erfüllen!

Hoher Wiederspielbarkeitswert. Du kannst einzelne Schlachten wiederholen, um die volle Punktzahl zu erzielen, oder auch das ganze Spiel erneut erleben! Nach Abschluss des Spiels wird der Neues-Spiel-Plus-Modus freigeschaltet, der es dir erlaubt, deinen Fortschritt aus dem ersten Spieldurchlauf fortzuführen und dich noch fordernden Versionen der Kämpfe zu stellen.

Lebendige, dynamische Umgebungen. Thra ist eine lebende, unberechenbare, wunderschöne Welt, die voller Gefahren steckt. Dynamische Ereignisse auf dem Schlachtfeld können dir gute Gelegenheiten eröffnen - oder deine Gelflinge in Bedrängnis bringen. Sei jederzeit bereit, deine Strategie blitzschnell anzupassen."



Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch) Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch) Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch) Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch) Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch) Screenshot - Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands (Switch)

Bonus XP und En Masse Entertainment haben ein neues Video zu Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands alias The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics veröffentlicht, das Verbündete und Gegner aus dem Ende 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Strategiespiel zur gleichnamigen Netflix-Serie zu Jim Hensons Fantasy-Filmklassiker vorstellt:Letztes aktuelles Video: Allies Adversaries TrailerSpielbeschreibung des Hersteller: "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands - Strategie lässt Spieler in die Fantasy-Welt Thra eintauchen und die Ereignisse der Serie - und mehr - hautnah erleben. Dort erwarten sie spielbare Charaktere, Geschichten und Schauplätze, die bisher noch völlig unbekannt waren.In der aus über 80 rundenbasierten Kämpfen bestehende Kampagne, die an verschiedenen Schauplätzen in Thra spielt, sammelst du neue Verbündete und passt sie an, indem du ihnen Berufe zuweist und sie mit passender Ausrüstung ausstattest.Features