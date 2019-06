Trials of Mana: Videomaterial und Details: Das Remake von Seiken Densetsu 3 - 4Players.de

Screenshot - Trials of Mana (PC) Screenshot - Trials of Mana (PC) Screenshot - Trials of Mana (PC) Screenshot - Trials of Mana (PC) Screenshot - Trials of Mana (PC) Screenshot - Trials of Mana (PC)

Square Enix hatte auf der E3 2019 ein komplettes Remake von Trials of Mana angekündigt , das mit einem überarbeiteten Action-Rollenspiel-Kampfsystem sowie 3D-Grafik für PC, PS4 und Switch erscheinen wird. Auch das Level- und Fähigkeitensystem soll umgekrempelt werden.Im Nintendo-E3-Treehouse ist das Remake ausführlicher präsentiert worden. Die größte Neuerung ist wohl die Steuerung aus der Verfolgerperspektive in 3D. Sobald man in die Nähe eines Gegners läuft, beginnt der Kampf - in Echtzeit wie beim Original. Je nachdem, welche Angriffstasten verwendet werden, können die Charaktere springen und direkt angreifen, wahlweise mit stärkerer Lade-Attacke. Es gibt Flächenangriffe, Rückstoß-Fähigkeiten oder Attacken, welche die Verteidigung der Gegner durchbrechen können. Sobald man mehrere Charaktere in der Party hat, kann die aktive Spielfigur gewechselt werden. Das Ausweichen bei Flächenangriffen in Bosskämpfen wird mit entsprechenden Markierungen auf dem Boden erleichtert. Spezialattacken der Charaktere werden auch mit kurzen Zwischensequenzen eingeleitet. Auch das Ringmenü kehrt zurück, wobei vier Elemente auf Schnellauswahltasten gelegt werden können. Die Geschichte soll im Vergleich zum Original neue Elemente spendiert bekommen. Den Tag-Nacht-Zyklus und die damit verbundenen unterschiedlichen Verhaltensweisen von Monstern und Nicht-Spieler-Charakteren wollen die Entwickler ebenfalls beibehalten.Trials of Mana erzählt die Geschichte von sechs Helden (Duran, Charlotte, Hawkeye, Riesz, Angela und Kevin), die sich Monstern im Kampf stellen müssen, um die Zerstörung der Welt zu verhindern. Spieler können ihr Team bestehend aus drei Mitgliedern individuell aus sechs Charakteren zusammenstellen und so verschiedene Geschichten erleben.Trials of Mana ist ein Full-HD-Remake des dritten Teils der Mana-Reihe. Dieser Titel erschien 1995 unter dem Namen Seiken Densetsu 3 ausschließlich in Japan. In den westlichen Arealen ist das Spiel erst kürzlich in der Collection of Mana für Switch veröffentlicht - u. a. mit deutschen Texten. Das Remake von Trials of Mana wird Anfang 2020 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erhältlich sein. Englische und japanische Sprachausgabe sind geplant. Der Text wird auch in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer