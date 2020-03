Trials of Mana: Demo auf PC, PlayStation 4 und Switch verfügbar

Aktualisierung vom 18. März 2020, 18:18 Uhr:







Aktualisierung vom 18. März 2020, 11:17 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. März 2020, 10:49 Uhr:

Die PC-Demo von Trials of Mana kann in der Zwischenzeit auch bei Steam runtergeladen werden ( zur Steam-Seite ).Die Switch-Demo steht im deutschen eShop zum Download bereit. Die Demo lässt sich via eShop-Produktseite von Trials of Mana runterladen. Auf der offiziellen Nintendo-Website fehlt noch jede Spur von der Demo.Eine Demo von Trials of Mana ist auf PlayStation 4 verfügbar. Die Demo-Version kann im PlayStation Store ( zur Store-Seite ) runtergeladen werden. Die Demo der Switch-Umsetzung ist bisher nur in Australien, Kanada, Japan und den USA verfügbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass Square Enix die Switch-Demo in den nächsten Stunden in Europa veröffentlichen wird. Die PC-Demo auf Steam fehlt bisher ebenfalls.Square Enix beschreibt den Inhalt der Demo so: "Mit der Demo für das kommende Action-RPG können die Spieler zu den Ersten gehören, die die weitläufige Fantasiewelt des Spiels erkunden. Sie wählen ihr Trio aus sechs einzigartigen Charakteren und begeben sich auf eine spannende Reise, um die Mächte des Bösen zu bekämpfen. Spieler können alle Charaktere ausprobieren, indem sie die Anfänge der Geschichten eines jeden Helden spielen. So erleben sie, wie die unterschiedlichen Abenteuer die Protagonisten zusammenbringen, um sich fiesen Gegnern zu stellen. Jeder Charakter bringt dabei seine eigene Hintergrundgeschichte mit, die den Spielverlauf beeinflusst und so einen besonderen Wiederspielwert schafft. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich in die Vollversion des Spiels übertragen."Die HD-Neuauflage von Trials of Mana erzählt die Geschichte von sechs Helden (Duran, Charlotte, Adlerauge, Resi, Angela und Kevin) und ihrem Kampf gegen die Mächte des Bösen, die eine Welt bedrohen, in der das Mana geschwächt ist. Neben der HD-Grafik ist die größte Neuerung im Vergleich zum Klassiker die Steuerung aus der Verfolgerperspektive in 3D. Sobald man in die Nähe eines Gegners läuft, beginnt der Kampf - in Echtzeit wie beim Original. Je nachdem, welche Angriffstasten verwendet werden, können die Charaktere springen und direkt angreifen, wahlweise mit stärkerer Lade-Attacke. Es gibt Flächenangriffe, Rückstoß-Fähigkeiten oder Attacken, welche die Verteidigung der Gegner durchbrechen können. Sobald man mehrere Charaktere in der Party hat, kann die aktive Spielfigur gewechselt werden. Insgesamt soll es über 300 Fähigkeiten geben.Das Spiel ist ein Full-HD-Remake des dritten Teils der Mana-Reihe. Die Vorlage erschien 1995 unter dem Namen Seiken Densetsu 3 ausschließlich in Japan. In den westlichen Arealen ist das Spiel erst kürzlich in der Collection of Mana für Switch veröffentlicht - u. a. mit deutschen Texten. Englische und japanische Sprachausgabe sind geplant. Der Text wird auch in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch verfügbar sein. Das Spiel erscheint am 24. April 2020 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer