Trials of Mana: Mehr als eine Million Verkäufe

Square Enix meldet, dass sich Trials of Mana ab 29,90€ bei kaufen ) mittlerweile über eine Million Mal weltweit verkauft hat (digital und im Einzelhandel). Das HD-Remake von Seiken Densetsu 3 für PC, PlayStation 4 und Switch wurde im April 2020 veröffentlicht. Im Oktober 2020 wurde zum 25. Jubiläums des Originals dann das Update 1.1.0 bereitgestellt, das zwei neue Schwierigkeitsstufen umfasste. Zum Test : Mit Trials of Mana veröffentlicht Square Enix eine 3D-Neuauflage des 1995 in Japan und 2019 als Teil der Collection of Mana in Europa erschienenen 2D-Action-Rollenspiels Seiken Densetsu 3. Ob es sich besser als Secret of Mana, das umstrittene 3D-Remake von Seiken Densetsu 2, schlägt, verrät der Test Letztes aktuelles Video: VideoTest