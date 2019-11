No More Heroes 3: Etwa zu 35 - 40% fertiggestellt; offene Welt wird größer als in Teil 1 - 4Players.de

Director Goichi Suda (aka Suda 51) hat in einem Interview mit wccftech.com verraten, dass das Action-Adventure No More Heroes 3 etwa zu 35 bis 40% fertiggestellt ist. Der Release-Termin des Switch-Titels ist nach wie vor 2020. Für das Action-Adventure werde zwar nicht das größte Budget in der Geschichte des Entwicklers Grasshopper Manufacture aufgewendet, die Welt soll trotzdem größer ausfallen als in Teil 1.An die Größenordnung eines Rockstar- oder Ubisoft-Titels komme man aber nicht heran. Weitere Themen waren u.a. der nächste Trailer, der gegen ende des Jahres oder Anfang 2020 erscheinen soll. Als das Magazin nachfragte, wie der Entwickler die aus der Mode gekommenen Bewegungs-Kontrollen wieder cool machen will, antwortete Suda:"Es wird definitiv die Bewegungen haben, die man aus der Serie kennt [Suda ahmte dabei die Beam-Katana-Auflade-Bewegung nach], doch die echte Herausforderung war, herauszufinden, wie wir am besten die Switch-Hardware nutzen. Da gibt es so manche interessante Möglichkeit."