No More Heroes 3: Die Rückkehr von Travis Touchdown im Trailer - 4Players.de

Bei der Preshow der Game Awards 2019 ist ein über fünf Minuten langer Trailer zu No More Heroes 3 gezeigt werden. Die Rückkehr von Travis Touchdown soll 2020 exklusiv auf Switch erfolgen."Featuring a score by lead composer Nobuaki Kaneko, as well as Robin Atkin Downes reprising his role from the previous titles in the series as Travis Touchdown. Original series lead character designer Yusuke Kozaki is back as well!! Also featuring boss characters designed by Masanori Ushiki, with Kenichiro Mizuno taking on design duties for the character of Damon."Letztes aktuelles Video: The ReturnNintendo: "No More Heroes 3 von Grasshopper Manufacture: Travis Touchdown kehrt nach zehnjähriger Abwesenheit nach Santa Destroy zurück. Dort findet er eine riesige, künstliche, im Meer schwimmende Inselmetropole vor, über der ein mysteriöses Flugobjekt schwebt. Der neueste Hauptteil der No More Heroes-Serie kommt 2020 heraus."