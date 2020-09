I have a very important announcement to share today. pic.twitter.com/i4qTdNpYeD



Entgegen der ursprünglichen Pläne wird es in diesem Jahr leider nichts mehr mit No More Heroes 3. Das hat Chef-Entwickler Suda51 auf Twitter verkündet. Dort merkt er an, dass man trotz Corona zwar weiterhin auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr hingearbeitet habe, die Auswirkungen der Pandemie am Ende aber dennoch zu groß waren, um dieses Ziel noch zu erreichen. Um sich weiter auf die Qualität fokussieren zu können, habe man sich schließlich für die Verschiebung auf 2021 entschlossen.Gleichzeitig hat man aber auch noch eine positive Nachricht im Gepäck: Wie Suda51 bekannt gibt, konnte man auch Comic-Zeichner Darick Robertson ("The Boys") für No More Heroes 3 verpflichten, der Illustrationen zum Spiel beitragen wird.Letztes aktuelles Video: The Return