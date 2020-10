No More Heroes 3: Neuer Trailer und HD-Remaster der beiden Vorgänger (Wii) veröffentlicht

In No More Heroes 3 ab 69,99€ bei vorbestellen ) gilt es Außerirdische im Garten des Wahnsinns zu vernichten, wenn das Spiel im nächsten Jahr exklusiv für Nintendo Switch erscheint. Bis dahin könnten die beiden Vorgänger, die es bisher nur für Nintendo Wii gibt, auch auf Switch gespielt werden. Beide Titel werden von Nintendo als HD-Remaster bezeichnet. Sowohl No More Heroes zum eShop ) als auch No More Heroes 2: Desperate Struggle zum eShop ) werden für je 19,99 Euro angeboten.Nintendo: "No More Heroes 3 von Grasshopper Manufacture: Travis Touchdown kehrt nach zehnjähriger Abwesenheit nach Santa Destroy zurück. Dort findet er eine riesige, künstliche, im Meer schwimmende Inselmetropole vor, über der ein mysteriöses Flugobjekt schwebt. (...) Nach zehnjähriger Pause ist der Action-Held Travis Touchdown zurück und muss sich erneut gegen tückische Attentäter behaupten. Diesmal stellt sich der Otaku-Auftragskiller mit seiner Lieblingswaffe, dem Strahlen-Katana, superharten Gegnern aus dem All."Letztes aktuelles Video: Eine dreifache Dosis