No More Heroes 3: Erscheint Ende August 2021

No More Heroes 3 ( ab 69,99€ bei vorbestellen ) hat einen Releasetermin: Wie im Rahmen von Nintendos Direct-Präsentation verraten wurde, erscheint die abgedrehte Action von Grasshopper Manufacture am 27. August für Switch. Ab diesem Tag metzelt man sich mit Travis Touchdown und dessen Laser-Katana durch Alien-Horden. Warum? Weil in einem intergalaktischen Turnier nicht weniger als das Schicksal von Mutter Erde auf dem Spiel steht.Interessant: Will man an einem Bosskampf teilnehmen, muss man zuerst eine Startgebühr entrichten, die man sich zuvor mit alltäglichen Aufgaben wie Rasenmähen verdienen muss. Ein Upgradesystem für Fähigkeiten soll außerdem dafür sorgen, dass man den zunehmenden Herausforderungen gewachsen ist.Frische Einblicke ins Spiel liefert der aktuelle Trailer mit neuen Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Trailer