No More Heroes 3: Termin für Xbox- und PlayStation-Versionen steht

Technische Verbesserungen & Sprach-Update

Grasshoppers Actiontitel No More Heroes 3 ( ab 34,90€ bei kaufen ) hat einen konkreten Termin für die Xbox- und PlayStation-Versionen – am 6. Oktober rückt Travis Touchdown in Japan zu seinem dritten Einsatz aus.Bisher war nur der Release-Zeitraum Herbst bekannt, jetzt wissen wir es besser: Die Fassungen für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 sowie PS5 schlagen am 6. Oktober in japanischen Ladenregalen (und natürlich den jeweiligen Online-Shops) auf. Kleiner Reminder: Zunächst war No More Heroes 3 ein Switch-Exklusivtitel gewesen. Die neuen Versionen gibt es auch als Digital-Deluxe-Ausführung, inlusive digitalem Artbook und 22 Lieder starkem Soundtrack.Das Spiel soll auf den "großen" Konsolen in 4K mit 60 Bildern laufen, zudem ist eine japanische Sprachausgabe an Bord; Switch-Zocker werden letztere per Gratis-Patch ebenfalls erhalten. Und dann hätten wir noch die Info für euch, dass am 30. Juni um 14 Uhr deutscher Zeit ein YouTube-Livestream stattfindet , wo die Sprecher Junya Enoki und Katsuyuki Konishi das Spiel auf der PlayStation 5 vorzocken.