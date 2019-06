Empire of Sin: Strategischer Aufbau eines kriminellen Imperiums in Chicago zur Zeit der Prohibition - 4Players.de

Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac)

"Erschaffen Sie ein kriminelles Imperium: Errichten Sie Ihr kriminelles Imperium von Grund auf, indem Sie wählen, welchen Geschäften Sie nachgehen wollen (seien es Speakeasys, Casinos oder Schutzgelder), und ein Gefolge aus treuen Gangstern zusammenstellen, die den Straßen Ihren Stempel aufdrücken werden. Sobald Sie sich einen Namen gemacht haben, können Sie Ihren Einfluss ausdehnen, die Territorien von Rivalen übernehmen und Ihr Repertoire um weitere Unternehmungen ausweiten.

Verteidigen und erweitern Sie Ihr Territorium: Falls es (rein theoretisch natürlich) zu Meinungsverschiedenheiten kommen sollte und Ihre Gang ein deutliches Zeichen setzen muss, dann können Sie brutale, rundenbasierte Kämpfe austragen. Gehen Sie strategisch vor, wenn Sie Leute rekrutieren, und sorgen Sie für eine gute Chemie in Ihrer Bande, um gemeinsam möglichst viel Schaden in den Kämpfen anzurichten und Ihren Einfluss in der Stadt zu sichern.

Eine lebendige Welt: Entdecken Sie das Chicago der 1920er Jahre und interagieren Sie mit einer großen Auswahl von lebendigen und realistischen Charakteren, die alle ihre eigene Biografie mitbringen und individuell darauf reagieren, was Sie tun (oder lassen). Umgarnen, nötigen, verführen, drohen oder töten Sie, um Ihren Willen durchzusetzen.

Einflussnahme mit Bedacht: Schließen und brechen Sie Allianzen, schmieren Sie die Polizei und handeln Sie auf dem Schwarzmarkt, um Ihre Fraktionswertung zu verbessern und Ihre kriminelle Familie zu vergrößern. Aber halten Sie stets Ihre Feinde näher bei sich als Ihre Freunde, denn es ist immer gut, einen Maulwurf an der richtigen Stelle und seine Augen überall zu haben.

Verschiedene Siegesstrategien: Ob mit Gewalt, gesellschaftlichem Einfluss oder einem Ruf, der Ihnen vorauseilt: Es gibt viele Arten, wie Sie der König oder die Königin von Chicago werden können. Da auch die Ausgangsvoraussetzungen und die Dynamiken innerhalb Ihrer Bande einem stetem Wandel unterworfen sind, ist jeder Spieldurchlauf einzigartig. "

Mit Empire of Sin befindet sich bei Romero Games und Paradox Interactive ein Strategiespiel in Entwicklung, das zur Zeit der Prohibition in den 1920er-Jahren inmitten der verruchten kriminellen Unterwelt von Chicago spielt. Es wird im Frühjahr 2020 für PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Kämpfen Sie sich mit Gaunereien, Charme und Einschüchterung an die Spitze und tun Sie dann alles Nötige, um dort zu bleiben. Dieses charakterbasierte Spiel im Noir-Stil wirft die Spieler in die Welt der goldenen 20er, samt all dem Glanz und Glimmer, hinter dem sich die Schattenseiten des organisierten Verbrechens verbergen."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Ankuendigung