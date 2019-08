Empire of Sin: Video gibt Einblicke in den Aufbau eines eigenen Verbrecher-Imperiums - 4Players.de

Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac) Screenshot - Empire of Sin (Mac)

Romero Games und Paradox Interactive haben ein neues Video zu Empire of Sin veröffentlicht, das aktuelle Spielszenen aus dem im Frühjahr 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Strategiespiels im Chicago der 1920er Jahre zeigt:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerDazu heißt es von den Machern: "Das Video wirft einen ersten Blick auf die Feature des Titels, in dem Spieler ihr eigenes kriminelles Imperium errichten und in taktischen, rundenbasierten Kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt wetteifern. Als einer der 14 Bosse der Unterwelt Chicagos gilt es auf Basis zufällig generierter Startbedingungen anpassungsfähig zu sein, immer mit dem Ziel vor Augen sich zum Unterweltkönig aufzuschwingen. Die Gegner überlisten, übervorteilen oder in hitzigen Feuergefechten auszuschalten, kein Mittel ist zu schmutzig wenn es darum geht, wer den längeren Atem in dieser Schattenwelt hat.Zu Hochzeiten der Prohibition liegt es in der Hand der Spieler Gefallen einzufordern, Angebote zu machen, die niemand ablehnen und sich über alle Gang-Bosse zu erheben und die Kontrolle in der Stadt zu erlangen. Das von starken Charakteren getragene Spiel entlässt seine 'Helden' in den Glitzer und Glamour der 'roaring 20s' während sie hinter dem Vorhang die Strippen ziehen, um ein kriminelles Imperium zu errichten."