Empire of Sin: Gangster-Update veröffentlicht und kostenlose Erweiterung "The Precinct" angekündigt

"Reviere: Reviere schaffen eine neue Management-Ebene über Nachbarschaften, die eine bessere Synergie und Kontrolle über zahlreiche Möglichkeiten zur Rationalisierung des kriminellen Imperiums ermöglichen. Allerdings kann es Konsequenzen haben, wenn die Nachbarschaft in ein massiv integriertes Monopol für illegalen Alkohol verwandelt wird - Top-Bezirke werden mehr Aufmerksamkeit von der Polizei erregen. Die neuen Bildschirme zur Verwaltung des Imperiums wurden unter einem Revier-Bildschirm vereint, um die Spielmechanik zu vereinfachen und es dem gemeinen Kriminellen leichter zu machen, in großem Stil zuzuschlagen. Reviere und Schläger werden über ein zentrales Gebäude, das Depot, gesteuert. Das Depot kann eingenommen werden, um das Revier zu übernehmen.

Mogule & Gewinnbedingungen: Es gibt mehr als einen Weg an die Spitze der Chicagoer Mafia-Szene. Spieler, die sich auf den Aufbau ihres Imperiums konzentrieren, können nach der Siegbedingung "Chi-Town Mogul" greifen. Alternativ können Spieler, die sich auf Diplomatie konzentrieren, mit "The Buyout" einen neuen Weg zum Sieg finden. Der unternehmungslustigere Boss kann jetzt seine Waffen niederlegen und der Konkurrenz mit geschäftlichem Geschick sagen, dass sie bei den Fischen schlafen sollen - so kann man ein Imperium führen!

Modster: Spieler können Mods in Empire of Sin mit Paradox Mods oder Steam Workshop erstellen und spielen. Mods können über den Paradox Launcher verwaltet werden. Spieler können jetzt den zwielichtigen kriminellen Untergrund Chicagos in der Prohibitionszeit auf neue Weise erleben. Beginnend mit The Precinct, gibt Phase 1 der Modding-Tools der Empire of Sin-Community die erste Möglichkeit, das Gameplay nach eigenem Geschmack zu verändern. Weitere Modding-Phasen werden noch mehr Möglichkeiten einführen, Empire of Sin zu verändern.

Abwechslung - Die Würze des Lebens: In zusätzlichen Schlägerräumen können Spieler nun ihre Waffen oder ihren Geschäftssinn mit rivalisierenden Gangs kreuzen.

Balancing-Änderungen und zusätzliche Korrekturen"

Paradox Interactive und Romero Games haben das Gangster-Update für Empire of Sin ab 21,98€ bei kaufen ) veröffentlicht und zugleich die kostenlose Inhaltserweiterung "The Precinct" (Bezirk) angekündigt, die im Laufe des Jahres erscheinen soll. Der Zustand des mafiösen Strategiespiels war zum Verkaufsstart im Dezember 2020 ziemlich marode, aber seither sind mehrere Patches mit sehr vielen Bugfixes erschienen."Obwohl es immer etwas zu tun und zu verbessern gibt, hat Empire of Sin einen Punkt erreicht, an dem wir das Gefühl haben, dass wir unseren Fokus auf mehr neue Ideen richten können, wie wir es bisher mit Dingen wie der automatischen Auflösung, den Waffenfähigkeiten, der Überarbeitung des Safehouses und mehr getan haben", sagte Brenda Romero, Game Director von Empire of Sin und CEO von Romero Games. "Natürlich arbeiten wir immer daran, auf alle von unserer Community angesprochenen Probleme zu reagieren, aber ab The Precinct werdet ihr sehen, dass die Patchnotizen viel mehr im Abschnitt 'neue Features' enthalten als je zuvor!"Das Gangster-Update umfasst ein aktualisiertes System für Waffenfertigkeiten, Verbesserungen der Controller-Steuerung, Anpassungen vieler Missionen und sehr viele Bugfixes. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Das Precinct-Update, das später in diesem Jahr erscheinen soll, wird die Management-Ebene mit "Revieren" deutlich ausbauen. Man wird also "die Karte einfärben" (territoriale Kontrolle) können, während man Nachschublinien und einen verteidigbaren Umkreis errichtet. Außerdem wird es eine neue Siegesbedingung und einen neuen Pfad zum Sieg geben. Auch erste Schritte in Richtung Mod-Unterstützung werden unternommen.Precinct-Update (laut Paradox):Letztes aktuelles Video: Release Trailer