Contra: Rogue Corps: Überblick: Ausrüstung, Charaktere und Spielmodi - 4Players.de

"Kaiser - Ein Soldat der Alienkriege, der nach schwerwiegenden Verletzungen wieder aufgebaut wurde und nun einen massiven Arm hat, der sich in einen Bohrer verwandeln kann.

Ms Harakiri - Berühmte Attentäterin, die sich auf Tarnung und Infiltration spezialisiert hat. Nachdem sie während der Alienkriege nur knapp dem Tod entrann, hat sie sich mit einem Alien vereint, das nun in ihrem Körper haust.

Hungry Beast - Einst der bekannte (menschliche) Wissenschaftler Kurt Steiner, der sein Gehirn in einen riesigen Cyborg-Panda transplantieren ließ und nun die meiste Zeit mit der Suche nach köstlichen Snacks verbringt.

Gentleman - Brain-Bug-Alien, aufgezogen von Menschen. Findet, dass der Rest des Teams schlecht erzogen und vulgär ist, besonders der Panda. Diskutiert über Tischmanieren und die sauberste und effizienteste Art, einen Feind abzufertigen."

Konami Digital Entertainment hat noch weitere Details zu Contra: Rogue Corps bekanntgegeben. Der Twin-Stick-Shooter wird am 26. September 2019 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Preis: 39,99 Euro)."Mehrere Jahre nach den Ereignissen der Alienkriege folgt Contra: Rogue Corps einer ehemaligen Miliztruppe, deren Mitglieder sich am Rande der Zivilisation als Kopfgeldjäger und Schatzsucher in der 'Verdammten Stadt' durchschlagen. Das Überleben erfordert schnelle Reaktion, mächtige Waffen und gelegentlich organische und kybernetische Anpassungen. Die Spieler erfüllen Missionen in PVE-Kampagnen und sammeln Ressourcen, um ihre Waffen zu verbessern und in der 'Verdammten Stadt' am Leben zu bleiben. Wenn alles andere schief geht ... können sich Spieler einen Freund schnappen und Feinde zusammen im Online-Multiplayer- oder Couch-Koop-Modus niedermähen", schreibt der Publisher.Online-Multiplayer erfordert Zugang zu Xbox Live Gold, PlayStation Plus oder Nintendo Switch Online. Switch-Spieler können im lokalen, kabellosen Multiplayer-Modus miteinander spielen. Jeder Spieler benötigt dabei eine separate Switch-Konsole und das Spiel.In Contra: Rogue Corps stehen vier verschiedene Charakteren mit eigenen Fähigkeiten und Spezialangriffen zur Auswahl:Die Kampagne kann alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus angegangen werden. Der Kampagnen-Modus beinhaltet sechs Missionszonen mit mehreren Leveln in jeder Zone. Im Basislager werden alle Modifizierungen vorgenommen, darunter der Workshop (Waffen), der Operationsraum (Charakter-Upgrades), das Profil (kosmetische Utensilien) und mehr. Dann gibt es noch einen Online-PvP-Modus (keine Details) und einen Couch-Koop-Modus mit speziell angepassten Feindeswellen, Bosskämpfen und Schätzen.Ausrüstung und Beute/Loot sollen wichtige Teile von Contra: Rogue Corps sein. Konami hebt dabei hervor, dass man die Ausrüstung innerhalb des Spiels ohne Mikrotransaktionen erhalten kann.Die Entwickler erklären: "Items von Feinden werden nach erfolgreichem Abschluss einer Mission abhängig vom Punktestand erhalten, können auf dem Schwarzmarkt mit der Ingame-Währung erworben oder beim Bergen und Erforschen erhalten werden. Waffen können durch das Sammeln von Einzelteilen und Materialien entwickelt werden, indem sie zu neuen Haupt- und Nebenwaffen kombiniert werden. Verschiedene Werte und Spezialfähigkeiten sorgen für weitere Abwechslung. Charaktere können auf ähnliche Weise verbessert werden. Spieler sammeln im Spiel Organe und kybernetische Körperteile und investieren dann in qualitativ variierende Chirurgen im Operationsraum und im Basislager."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Ankuendigungs-Trailer