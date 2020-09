Panzer Dragoon: Remake: Umsetzungen für PS4 und PC im Anmarsch

Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms!



📢First up: Steam, GOG, and PlayStation 4📢



Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms!



Lange wird man sich vermutlich nicht mehr gedulden müssen, um das Remake des Sega-Klassikers Panzer Dragoon auch auf PC und PS4 spielen zu können. Das kündigen die Macher zumindest via Twitter an. Dort heißt es, dass der Rail-Shooter aus frühen 3D-Zeiten schon bald auf anderen Plattformen erscheinen soll, nachdem er zuvor zeitexklusiv auf Switch veröffentlicht wurde. Auf dem PC wird man die Wahl zwischen einem Kauf bei Steam oder GOG haben.Der Beitrag deutet bereits an, dass die Umsetzungen für PS4 und PC nur den Anfang markieren und die Neuauflage von Panzer Dragoon demnächst noch auf weiteren Plattformen zur Landung ansetzen dürfte.In unserem Test hielt sich die Begeisterung trotz eines gewaltigen Anflugs von Nostalgie aber in Grenzen und es gab lediglich eine Wertung von 57%.Letztes aktuelles Video: VideoTest