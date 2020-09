Panzer Dragoon: Remake: Umsetzung für PlayStation 4 im Anflug

Der Termin der PS4-Version von Panzer Dragoon: Remake steht fest. Publisher Forever Entertainment und Entwickler MegaPixel Studio werden das Remake am 28. September auf der Sony-Konsole veröffentlichen . Die Xbox One soll "ein bisschen später" versorgt werden.In unserem Test der Switch-Version hielt sich die Begeisterung trotz eines gewaltigen Anflugs von Nostalgie aber in Grenzen und es gab lediglich eine Wertung von 57 Prozent. Im Nachhinein ist u.a. ein großer Patch erschienen, der die Switch-Version mit einer zusätzlichen Episode, einen Super Weapon Mode sowie weiteren Spieloptionen erweitert hat, darunter einen Auto-Aim-Zoom und einen Performance-Modus für eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde. Zudem wollen die Entwickler die Geschwindigkeit der Kamera-Rotation erhöht und die Eingabeverzögerung bei der Steuerung aus der Welt geschafft haben. Auch die Soundeffekte sollen überarbeitet worden sein.Letztes aktuelles Video: PS4Trailer