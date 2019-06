Sniper Elite VR: Scharfschützen-Action für PSVR, Rift, Vive und Steam VR - 4Players.de

In Sniper Elite VR schlüpft ihr in die Rolle eines italienischen Widerstandskämpfers, der die Bedrohung durch U-Boote im Mittelmeerraum beenden möchte. Im Gegensatz zu den sonstigen Sniper-Elite-Teilen geht es nicht um Karl Fairburne, sondern um eine eigene Figur, die aus der Ego-Perspektive gesteuert wird, und zwar mit DualShock 4 oder PlayStation Move. Auch der PlayStation-Aim-Controller wird unterstützt.Steve Bristow, Assistant Head of Design, schreibt im PlayStation Blog : "In der Sniper-Elite-Reihe gibt es zahlreiche Elemente, die wir unbedingt auf VR übertragen wollten - die Bewegungsfreiheit gehört eindeutig dazu. Ihr bewegt eure Figur wie in einem herkömmlichen Egoshooter, durchquert Umgebungen, geht vor feindlichem Feuer in Deckung und greift Widersacher an. (...) Auch unsere beliebte X-Ray-Kill-Kamera ist wieder dabei - für VR komplett überarbeitet. Damit seht ihr eure Geschosse und die dadurch verursachten Schäden in Zeitlupe."Sniper Elite VR wird für HTC Vive, PlayStation VR, Oculus Rift und Steam VR (Index) erscheinen . Ein Releasetermin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: What is Sniper Elite VR