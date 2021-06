Sniper Elite VR: Die Killcam in Aktion

Im kürzlichen Trailer zu Sniper Elite VR gab es erstaunlich viele Nahkampfmomente zu sehen. Offenbar als Gegenpol dazu zeigte Rebellion heute Nacht diverse Scharfschützen-Szenen sowie ein paar "tiefergehende" Aufnahmen in Form der Killcam, die wie in älteren Serienteilen den makaber inszenierten Projektileintritt in den Fokus nimmt.Der Scharfschützen-Shooter für VR erscheint am Donnerstag, 8. Juli für PlayStation VR (mit Unterstützung für den Aim-Controller), Quest, SteamVR-Headsets sowie im Rift-Store. Im Zweiten Weltkrieg erlebt man eine Geschichte aus der Sicht eines italienischen Partisanen, der sein Heimatland vor den faschistischen Invasoren beschützen will.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer