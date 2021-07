Sniper Elite VR: Scharfschützen-Action startet heute für PSVR, Quest und PC-Headsets

Rebellions VR-Rebellion im Zweiten Weltkrieg kann beginnen. Nachdem der britische Entwickler nach unserer ersten spielbaren E3-Demo noch zwei Jahre am Konzept tüftelte, erscheint der Scharfschützen-Shooter Sniper Elite VR heute für PlayStation VR (mit Unterstützung für den Aim-Controller), Quest, SteamVR-Headsets sowie im Rift-Store (für rund 30 Euro).Auch mannigfaltige Nahkampfwaffen, Granaten & Co. kommen im Spiel zum Einsatz, wie wir bereits am Schießstand zu Spielbeginn feststellen konnten. Ein Test ist ebenfalls in Planung. Im Zweiten Weltkrieg erlebt man eine Geschichte aus der Sicht eines italienischen Partisanen, der sein Heimatland vor den faschistischen Invasoren beschützen will.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer